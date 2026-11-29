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Cedi Osman neden yok sorusunun cevabı, sakatlık. Milli takımın kaptanı Cedi Osman, sakatlığı nedeniyle kasım ayındaki eleme maçları için aday kadroya alınmadı. Bu nedenle Cedi Osman, İtalya maçının ardından 29 Kasım'daki İzlanda maçında da forma giymiyor. Oyuncunun cezalı olduğuna ya da milli takıma çağrılmamasının başka bir nedeni bulunduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

CEDİ OSMAN SAKAT MI?

Evet, Cedi Osman'ın İzlanda maçında forma giymemesinin nedeni sakatlık. Milli takımın kaptanı, sakatlığı nedeniyle kasım ayındaki İtalya ve İzlanda maçları için aday kadroya dahil edilmedi. Sakatlığın türü ve oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama kamuoyuyla paylaşılmadı.

CEDİ OSMAN CEZALI MI?

Cedi Osman'ın milli takımda oynamasını engelleyecek herhangi bir disiplin cezası bulunmuyor. Oyuncunun kadroda yer almamasının tek nedeni sakatlığı. Cedi Osman, sağlığına kavuştuğunda milli takımın en önemli isimlerinden biri olarak kadrodaki yerini almaya devam etmesi bekleniyor.

CEDİ OSMAN'IN YERİNE KİM OYNUYOR?

Ergin Ataman, Cedi Osman'ın yokluğunda kanat rotasyonunda Furkan Korkmaz'a görev verdi. Deneyimli oyuncu, Cedi Osman'ın boşluğunu doldurmak amacıyla aday kadroya dahil edildi. Kanat pozisyonunda ayrıca Onuralp Bitim ve Metecan Birsen gibi isimler de takıma katkı sağlıyor. Metecan Birsen, İtalya maçında 13 sayıyla takımın en skorer oyuncularından biri oldu.

MİLLİ TAKIMDA DİĞER SAKATLAR

Cedi Osman'ın yanı sıra Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yiğitcan Saybir'in ciddi bir sakatlık yaşadığı belirtilirken, Yavuz Gültekin'in de kulübünün son lig maçında sakatlandığı aktarıldı. Bu eksikler, Ergin Ataman'ın rotasyonunu daraltan etkenler arasında yer alıyor.

CEDİ OSMAN VE MİLLİ TAKIM

Cedi Osman, uzun yıllardır A Milli Takım'ın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kaptanlık görevini de üstlenen deneyimli kanat oyuncusu, NBA ve Avrupa'daki kariyeriyle Türk basketbolunun tanınan isimlerinden biri. Osman'ın sakatlığını atlatarak 2027 Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinde milli takıma dönmesi bekleniyor.

Milli takım, kaptanının yokluğunda da grup liderliğini sürdürmek için İzlanda karşısında galibiyet arıyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İzlanda arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma TRT 1, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1, D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Filbox'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor. S Sport 2 ise Turkcell TV+'ta 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden yayın yapıyor. S Sport Plus'a ise internet üzerinden erişilebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN J GRUBUNDA SON DURUM

12 Dev Adam, İzlanda maçı öncesinde 26 Kasım'da Roma'da İtalya'ya 86-72 yenildi. Bu sonuç, milli takımın elemelerdeki 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Mağlubiyete rağmen Türkiye, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 17 puanla J Grubu'ndaki liderliğini korudu. Grupta Sırbistan ve İtalya 15'er puanla Türkiye'yi takip ederken, Litvanya 14, İzlanda 13 ve Bosna-Hersek 12 puanda bulunuyor.

İzlanda karşısında alınacak galibiyet, milli takımın grup liderliğini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor. İzlanda ise üst sıralara yaklaşmak için İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

12 DEV ADAM'DA EKSİKLER

Milli takım, kasım ayındaki eleme maçlarına önemli eksiklerle çıktı. Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. Alperen Şengün ve Adem Bona NBA'deki sezon programı nedeniyle milli takıma katılamazken, NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven de bu dönemde görev alamadı. Devşirme oyuncu kontenjanını ise Başantrenör Ergin Ataman, Malachi Flynn'e ayırdı. Bu nedenle Shane Larkin ve Tarık Biberovic de kasım ayındaki maçlarda kadroda yer almadı.