Cedi Osman neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım kaptanı Cedi Osman, sakatlığı nedeniyle İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan kadroda yer almadı. Deneyimli oyuncunun herhangi bir cezası bulunmuyor. Cedi Osman'ın yanı sıra Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin de sakatlıkları nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.

CEDİ OSMAN SAKAT MI?

Evet. Cedi Osman, sakatlığı nedeniyle İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan kadroda yer almadı. Milli takım kaptanının sakatlığının türüne ve ne kadar süreceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

CEDİ OSMAN CEZALI MI?

Hayır. Cedi Osman'ın herhangi bir cezası bulunmuyor. Deneyimli forvetin İtalya maçında forma giyememesinin nedeni sakatlığı.