Cedi Osman neden yok, İtalya Türkiye maçında Cedi Osman yok mu, Cedi Osman sakat mı, cezalı mı, milli takımda yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün İtalya deplasmanında parkeye çıkıyor. Karşılaşma öncesinde basketbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri, takım kaptanı Cedi Osman'ın kadroda neden yer almadığı oldu.
Cedi Osman neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım kaptanı Cedi Osman, sakatlığı nedeniyle İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan kadroda yer almadı. Deneyimli oyuncunun herhangi bir cezası bulunmuyor. Cedi Osman'ın yanı sıra Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin de sakatlıkları nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.
CEDİ OSMAN SAKAT MI?
Evet. Cedi Osman, sakatlığı nedeniyle İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan kadroda yer almadı. Milli takım kaptanının sakatlığının türüne ve ne kadar süreceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
CEDİ OSMAN CEZALI MI?
Hayır. Cedi Osman'ın herhangi bir cezası bulunmuyor. Deneyimli forvetin İtalya maçında forma giyememesinin nedeni sakatlığı.
CEDİ OSMAN MİLLİ TAKIMDA YOK MU?
Cedi Osman, bu pencerede milli takımın yanında olmayacak. Ergin Ataman'ın açıkladığı kadroda yer almayan takım kaptanı, sakatlığı nedeniyle hem İtalya hem de İzlanda maçlarını kaçıracak.
12 DEV ADAM'DA DİĞER EKSİKLER
Milli takımda bu maçlarda Cedi Osman'ın yanı sıra başka önemli eksikler de bulunuyor. Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona ile NBA G League'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven de takımın yanında olmayacak. Anadolu Efes'in EuroLeague maçı nedeniyle Ercan Osmani de İtalya karşısında forma giyemeyecek.
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
İtalya Türkiye maçı bugün Türkiye saatiyle 22.00'de Roma'daki PalaEur'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da takip edilebilecek.
12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALDI
A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. Milliler, İtalya karşısında 9'da 9 yapmayı hedefliyor. 12 Dev Adam, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
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