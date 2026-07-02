Cedi Osman evli mi, çocuğu var mı, Cedi Osman eşi Ebru Şahin kimdir?

Basketbolseverler ve magazin takipçileri, Cedi Osman'ın özel yaşamına ilişkin soruların yanıtlarını araştırıyor. "Cedi Osman evli mi?", "Çocuğu var mı?" ve "Eşi Ebru Şahin kimdir?" soruları arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in evliliği ve çift hakkında merak edilen ayrıntılar.

EDİ OSMAN EVLİ Mİ?

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Cedi Osman, başarılı basketbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Özellikle oyuncu Ebru Şahin ile evliliğinin ardından magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelen milli basketbolcu hakkında "Cedi Osman evli mi?", "Çocuğu var mı?" ve "Eşi Ebru Şahin kimdir?" soruları sıkça araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar.

Evet, Cedi Osman evlidir. Milli basketbolcu, başarılı oyuncu Ebru Şahin ile uzun süre devam eden birlikteliğinin ardından 2022 yılında dünyaevine girdi. Çiftin nikâhı Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde gerçekleşirken, düğün töreni ise Türkiye'de aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla yapıldı.

Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

CEDİ OSMAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Cedi Osman'ın kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çocuğu bulunmuyor. Ünlü çift, özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ederken, çocuk sahibi olduklarına dair doğrulanmış bir açıklama da bulunmuyor.

CEDİ OSMAN'IN EŞİ EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Şahin, oyunculuk kariyerine çeşitli dizi ve sinema projeleriyle adım attı.

Özellikle rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, televizyon ekranlarının sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, kariyerinin yanı sıra milli basketbolcu Cedi Osman ile yaptığı evlilikle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

CEDİ OSMAN VE EBRU ŞAHİN'İN EVLİLİĞİ

Cedi Osman ile Ebru Şahin, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çift, 2022 yılında evlenmelerinin ardından hem spor hem de sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilmeye başlandı.

Yoğun iş temposuna rağmen birlikte vakit geçirmeye özen gösteren Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Hem kariyerlerindeki başarıları hem de mutlu evlilikleriyle gündemde kalmaya devam eden çift, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.