ODTÜ’de düzenlenmesi planlanan bir akademik etkinlik, öğrencilerin tepkisiyle gündeme oturdu. Üniversitenin 70. yıl dersleri kapsamında konuşmacı olarak davet edilen Fransız matematikçi Cédric Villani, adı Jeffrey Epstein dosyalarında geçtiği gerekçesiyle öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Peki, Cédric Villani kimdir? ODTÜ Cédric Villani olayı nedir? Detaylar...

CÉDRIC VILLANI KİMDİR?

Cédric Villani, uluslararası alanda tanınan bir Fransız matematikçidir ve özellikle diferansiyel geometri ve matematiksel fizik alanındaki çalışmalarıyla bilinir. Villani, matematik alanında kazandığı başarılarla dikkat çekmiş ve 2010 yılında Fields Madalyası kazanmıştır. Ancak son dönemde adı, Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesi nedeniyle tartışmalara konu olmuştur. Villani’nin Epstein ile olan yazışmaları ve hüküm görmüş Epstein’ı evinde ağırladığı iddiaları, akademik çevrelerde ve öğrenci topluluklarında ciddi tepkilere yol açmıştır.

Villani’nin bilimsel kariyeri boyunca “özgür bilim” ve akademik yenilikçilik temaları ön plana çıkmış olsa da, Epstein ile bağlantıları onun kamuoyundaki imajını tartışmalı hale getirmiştir. Bu durum, özellikle akademik etkinliklerde Villani’nin konuk olarak davet edilmesiyle gündeme gelmiştir.

ODTÜ CÉDRIC VILLANI OLAYI NEDİR?

ODTÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen 70. Yıl Dersleri kapsamında, Cédric Villani’nin ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KKM) konuşma yapması planlanmıştı. Etkinlik, üniversitenin öğrencileri ve akademisyenlerini bilimsel bir içerik üzerinden bir araya getirmeyi hedefliyordu. Ancak, Villani’nin Epstein dosyalarında 39 kez adı geçmesi ve bu ilişkilere dair iddialar, öğrenciler arasında ciddi bir rahatsızlığa neden oldu.

ÖĞRENCİLERİN PROTESTOSU VE BASIN AÇIKLAMASI

ODTÜ öğrencileri, etkinlik öncesinde KKM önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada öğrenciler, “ODTÜ’de istismara yer yok” mesajını vurguladı ve Villani’nin Epstein ile ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Öğrenciler, katılımcıları etkinliğe katılmamaya davet ederek, etkinliğin etik açıdan sorgulanabilirliğine dikkat çekti.

Öğrencilerin protestosu sırasında “Özgür bir akademi, sermayenin karşısında taraf olmalıdır” ve “Ne sermaye ne rektör, ODTÜ bizimdir” sloganları öne çıktı. Bu süreç, etkinliğin planlanan şekilde gerçekleşmesini engelledi ve Villani sahneye çıkamadan kampüsten ayrılmak zorunda kaldı.