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Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN SPORTS 1. Trendyol Süper Lig kapsamındaki Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor.

Karşılaşma şifresiz değil; maçı izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında yapılacak.

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı, Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.