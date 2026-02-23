Casperlar suç örgütü kimdir? Casperlar suç örgütü üyeleri kimler, kaç kişiler, lideri kimdir?

Emniyet ve yargı kaynaklı gelişmelerin ardından adı sıkça anılmaya başlayan Casperlar suç örgütü, son operasyonlarla birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. İddialar, tutuklamalar ve uluslararası boyuta uzanan detaylar kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Casperlar suç örgütü kimdir, kaç kişiden oluşuyor, lideri kim ve üyeleri arasında kimler var? Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerle birlikte tüm gözler bu sorulara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CASPERLAR SUÇ ÖRGÜTÜ KİMDİR?

Casperlar (ya da kamuoyunda bilinen adıyla "Casperler"), yeni nesil mafya yapılanmaları arasında gösterilen silahlı bir suç örgütüdür. İstanbul ve Mardin merkezli faaliyet yürüttüğü belirtilen örgütün, dijital iletişim kanallarını ve sosyal medyayı etkin şekilde kullandığı ifade edilmektedir.

Örgüt; uyuşturucu ticareti, yasa dışı faaliyetler ve silahlı eylemlerle gündeme gelmiştir. Ana akım medyada özellikle polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi ve 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası geniş yer bulmuştur.

CASPERLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ KİMLER?

Metinde yer alan bilgilere göre örgütün liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı belirtilmektedir. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı isimler şunlardır:

Güven Şeren (Hamuş kod adıyla anıldığı belirtiliyor)

Serkan Cemal Güney

İbrahim Tankoş

Soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişiler hakkında işlem yapıldığı aktarılmaktadır.

CASPERLAR OLAYI NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgüte kamu görevlileri aracılığıyla bilgi sızdırıldığı iddiası gündeme gelmiştir.

Savcılığın sevk yazısına göre:

Kırmızı bültenle aranan elebaşı İsmail Atız'ın Almanya'da yakalanıp serbest bırakıldığı,

Tahliyesinin ardından Almanya'daki bir savcıya yönelik silahlı saldırı düzenlenebileceği yönünde ihbar alındığı,

PolNet üzerinden yapılan sorguların örgütle bağlantılı kişilere iletildiğinin tespit edildiği,

SKY adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin soruşturma dosyasına girdiği belirtilmiştir.

Ayrıca bazı kamu görevlileri aracılığıyla kimlik ve kırmızı bülten sorgulamalarının yapıldığı iddia edilmektedir.

CASPERLAR ÜYELERİ TUTUKLANDI MI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden:

14'ü tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında polis memurları, bir zabıt katibi ve bir gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu belirtilmektedir.

ÖRGÜTE PARA MI AKTARILIYOR?

Savcılık sevk yazısında, Serkan Cemal Güney liderliğinde kurulduğu belirtilen ayrı bir yapılanma üzerinden kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları aracılığıyla yasa dışı para aktarımı yapıldığı iddia edilmiştir. Ayrıca bir polis memurunun banka hesabına para gönderildiği ve bu transferin PolNet sorgusuyla aynı tarihe denk geldiği ileri sürülmektedir. Soruşturma süreci devam etmektedir.