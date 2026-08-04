Carrefoursa'nın hisselerinin büyük bölümünün A101'in sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devrinin resmen tamamlanmasının ardından şirketin ürün politikasıyla ilgili dikkat çeken iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. Sosyal medyada ve çeşitli paylaşımlarda, Carrefoursa'nın alkollü içecek tedarikini durdurduğu ve mevcut stokların tükenmesiyle birlikte mağazalarda alkol satışının sona ereceği öne sürüldü. Peki, Carrefoursa alkol satışı bitti mi? Carrefoursa'da alkol satılmayacak mı? Detaylar...

CARREFOURSA ALKOL SATIŞI BİTTİ Mİ?

Carrefoursa'nın alkollü içecek satışlarını tamamen sonlandırdığına ilişkin iddialar, şirketin el değiştirmesinin ardından gündeme geldi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Carrefoursa'nın alkollü içecek tedarikçilerine yeni sipariş vermediği ve mevcut ürün stoklarının satışının ardından mağazalarda alkollü içecek bulunmayacağı öne sürüldü.

Ancak haberin hazırlandığı ana kadar CarrefourSA veya şirketin yeni sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından alkollü içecek satışlarının sona erdiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bu nedenle, CarrefourSA'da alkol satışının bittiği yönündeki iddialar şirket tarafından doğrulanmış değil. Mevcut bilgiler yalnızca kamuoyuna yansıyan iddialar ve sosyal medya paylaşımlarından oluşuyor.

CARREFOURSA'DA ALKOL SATILMAYACAK MI?

CarrefourSA'da alkol satılmayacağı yönündeki iddiaların ortaya çıkmasının ardından gözler şirket yönetimine çevrildi.

İddialara göre şirket, alkollü içecek tedarikini durdurdu ve mevcut stokların tükenmesinin ardından satışlar sona erecek. Ancak bu iddialara ilişkin şirket tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

Dolayısıyla CarrefourSA'da alkollü içecek satışının tamamen sona ereceği bilgisi şu an için resmi olarak doğrulanmış değil. Şirketten gelecek olası açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ŞARAP ÜRETİCİSİNDEN "ÜZGÜNÜM" PAYLAŞIMI

İddiaları gündeme taşıyan isimlerden biri Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Selda Tokat oldu. Tokat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ürettikleri markanın artık CarrefourSA mağazalarında satılmayacağını belirterek, "Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

UĞUR GÜRSES: MEVCUT STOKLAR BİTİNCE SATIŞLAR SONA ERECEK

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CarrefourSA'nın tedarikçilerden alkollü içecek alımını durdurduğunu öne sürdü.

Gürses paylaşımında, "Carrefour tedarikçilerden içki alımını durdurmuş. Mevcut stoklar bitince de satışlar sona erecekmiş... A101'e satılan Carrefour ile ilgili en çok merak edilen soru cevap buldu." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞİRKETTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddiaların ardından gözler CarrefourSA'nın yeni sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye çevrildi. Ancak haberin hazırlandığı ana kadar şirketten alkollü içecek satış politikası veya tedarik sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle alkollü içecek satışlarının tamamen sona ereceğine ilişkin iddialar şirket tarafından doğrulanmış değil.