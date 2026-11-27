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Modellik kariyeri, oyunculuk çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Cansu Taşkın, hakkında verilen tutuklama kararıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Taşkın, 27 Kasım 2026'da tutuklandı. Gelişmenin ardından Cansu Taşkın'ın hayatı, yaşı, memleketi, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Cansu Taşkın kimdir, sevgilisi kim? Cansu Taşkın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Cansu Taşkın, modellik ve oyunculuk çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Taşkın, henüz genç yaşlarda moda sektörüne adım attı. İlk podyum deneyimini 16 yaşındayken İzmir Fuarı'nda yaşadı.

Modellik kariyerini zaman içerisinde farklı organizasyonlar ve yarışmalarla sürdüren Taşkın, televizyon ve sinema projelerinde de rol aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

CANSU TAŞKIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

15 Kasım 1992 doğumlu olan Cansu Taşkın, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen Taşkın'ın ailesinin aslen nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

CANSU TAŞKIN NE İŞ YAPIYOR?

Modellik hayatına 16 yaşında başlayan Cansu Taşkın, genç yaşta katıldığı moda organizasyonlarıyla dikkat çekti. 17 yaşında uluslararası bir modellik yarışmasında dördüncülük elde ettiği belirtilen Taşkın, 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı.

Taşkın, 2012 yılında düzenlenen Idol of Models yarışmasında ise ikincilik derecesi kazandı. Kariyerinin devamında çeşitli defile ve moda etkinliklerinde yer aldı.

CANSU TAŞKIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Modellik çalışmalarının yanı sıra oyunculuğa da yönelen Cansu Taşkın, sinema ve televizyon projelerinde kamera karşısına geçti.

Taşkın, 2015 yılında çekimlerine başlanan Cennet Yolu adlı sinema filminde rol aldı. Filmde Murat Soydan, Yaşar Alptekin, Ümit Belen ve Engin Çağlar gibi oyuncularla birlikte yer aldı.

Televizyon izleyicisinin karşısına ise Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle çıktı. Taşkın, daha önce yaptığı açıklamada dizinin üç bölümünde rol aldığını belirtmişti.

CANSU TAŞKIN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Cansu Taşkın, 2024 yılında oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile hakkında çıkan ilişki iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğraf ve videolarının yayımlanması üzerine konu magazin basınında geniş yer buldu.

Ancak Taşkın'ın güncel ilişki durumuna ve şu anda bir sevgilisi olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

CANSU TAŞKIN NEDEN TUTUKLANDI?

26 Kasım 2026 tarihinde savcılık ifadelerinin ardından Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

27 Kasım 2026 Cuma günü verilen kararla üç isim hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Aynı soruşturma kapsamında hâkimliğe sevk edilen diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taşkın hakkında tutuklama kararı verilmiş olmakla birlikte, kendisine özel olarak yöneltilen suçlamaların ve kararın ayrıntılı gerekçesinin kamuoyuna açıklanmış olduğu bilgisi bulunmuyor. Soruşturmanın genel kapsamındaki bütün iddiaların doğrudan Taşkın'a yöneltildiği sonucuna varılamaz.

CANSU TAŞKIN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Cansu Taşkın'ın hukuki durumuna ilişkin değerlendirmelerin soruşturma dosyası ve yargı sürecinde ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda yapılması gerekiyor. Tutuklama kararı, kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor.