Cansu Engin Çamur kimdir? Cansu Engin Çamur neden öldü?

Düzce’de Melen Çayı’nda rafting yaparken meydana gelen kazada Cansu Engin Çamur hayatını kaybetti. Peki, Cansu Engin Çamur kimdir? Cansu Engin Çamur neden öldü? Detaylar haberimizde.

CANSU ENGİN ÇAMUR KİMDİR?

Cansu Engin Çamur, Düzce’de Melen Çayı’nda düzenlenen rafting etkinliği sırasında yaşanan kaza sonrası Cansu Engin Çamur,  hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Çamur, arkadaşlarıyla birlikte rafting etkinliğine katılmış ve yaşanan talihsiz kaza sonucu yaşamını yitirmiştir. Hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler, olayın meydana geldiği an ve sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla sınırlıdır.

CANSU ENGİN ÇAMUR NEDEN ÖLDÜ?

Cansu Engin Çamur’un ölümü, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı’nda rafting botunun devrilmesi sonucu meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe mevkisinde gerçekleşti. İçerisinde Cansu Engin Çamur’un da bulunduğu yedi kişilik rafting botu, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Botun devrilmesiyle birlikte suya düşen Çamur, akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. Diğer katılımcılar kurtarılırken, Çamur’un kaybolması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlatıldı. Melen Çayı boyunca sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda Çamur’un cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız bedenin, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Sakarya’nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde bulunduğu bildirildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dilara Yıldız
