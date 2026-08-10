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Cansever kimdir, öldü mü? Cansever kaç yaşında, neden vefat etti?

Cansever kimdir, öldü mü? Cansever kaç yaşında, neden vefat etti?
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Cansever'in vefat haberi, sanatçının sevenleri ve müzikseverler tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever'in hayatı, müzik kariyeri ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Cansever kimdir, öldü mü? Cansever kaç yaşında vefat etti, neden hayatını kaybetti?

Türk müziğinde özellikle "Kara Çadır" türküsüyle tanınan Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Almanya'da lösemi tedavisi gören sanatçının vefatının ardından "Cansever kimdir?", "Cansever öldü mü?", "Cansever kaç yaşında?" ve "Cansever neden vefat etti?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Cansever'in hayatı, kariyeri ve ölüm nedenine ilişkin merak edilen bilgiler...

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, gerçek adı Dzansever Dalipova olan, Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde doğan Türk müzik dünyasının tanınan sanatçılarından biridir. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Cansever, 1992 yılında yayımladığı "Kemano Başal E Romenge" albümüyle profesyonel müzik kariyerine başladı. Türkiye'de ise özellikle İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" türküsüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

CANSEVER KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar müzik kariyerini sürdüren sanatçı, yaşamının son döneminde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

CANSEVER NEDEN VEFAT ETTİ?

Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da lösemi tedavisi gören sanatçı, hastalıkla verdiği mücadeleyi kaybederek 59 yaşında vefat etti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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