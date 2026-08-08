Türk arabesk müziğinin güçlü yorumcularından Cansever, yaşamını yitirdi. 8 Temmuz 1967 doğumlu olan ve 59 yaşında hayata veda eden Cansever, yıllar boyunca kendine özgü yorumuyla müzikseverlerin gönlünde yer aldı. Peki, Cansever kimdir, gerçek adı nedir? Cansever kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

CANSEVER KİMDİR?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, gerçek adıyla Dzansever Dalipova, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde dünyaya geldi. 1990'lı yıllardan itibaren müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren sanatçı, kendine özgü yorumu ve Roman müziği ile arabeski harmanlayan tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Cansever, müzik kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya'da çıkardığı ilk albümüyle başladı. Türkiye'de ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programına katılmasıyla tanındı. Programda seslendirdiği “Kara Çadır” türküsü, sanatçının Türkiye'deki kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

1997'de Meçhul, 1998'de ise Cemalim albümlerini yayımlayan Cansever, özellikle “Cemalim” ile büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Yollar Hasta Ben Yorgunum”, “Ben Ne Günler Gördüm” ve “Doya Doya Arabesk” gibi albümlerle müzik kariyerini sürdürdü.

Sanatçı, “Kime Bu İnat”, “Havalı Geliyor”, “Ağla Gözbebeğim” ve “Yollar Hasta Ben Yorgunum” gibi eserleriyle de tanındı.

Cansever, 2026 yılında lösemi tedavisi görüyordu. Almanya'da tedavi altında bulunan sanatçının 8 Ağustos 2026'da hayatını kaybettiği açıklandı. 59 yaşındaki Cansever'in vefat haberi aynı gün basına yansıdı.

CANSEVER GERÇEK ADI NEDİR?

Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır.

8 Temmuz 1967 doğumlu olan sanatçı, müzik dünyasında “Cansever” adıyla tanındı. Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde yedi çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever, çocukluk yıllarından itibaren müzikle ilgilendi.

CANSEVER KAÇ YAŞINDA?

Cansever, 8 Temmuz 1967 doğumluydu. 8 Temmuz 2026 tarihinde 59 yaşına giren sanatçı, 8 Ağustos 2026'da 59 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi 8 Ağustos Cumartesi günü duyuruldu.

CANSEVER NERELİ?

Cansever, Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Sanatçı bu nedenle Kuzey Makedonya asıllı olarak biliniyor.

7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Cansever'in babasının Selanik, annesinin ise Bulgaristan göçmeni olduğu ve ailesinin Roman kökenli olduğu aktarılıyor.