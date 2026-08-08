Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde, yedi çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya geldi. Müzik kariyerine Makedonya'da başlayan sanatçı, 1990'lı yıllarda Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Peki, Cansever evli mi, çocuğu var mı? Cansever'in eşi kim? Detaylar haberimizde.

CANSEVER EVLİ Mİ?

Cansever evli değildir ve bilinen bir evlilik geçmişi bulunmamaktadır. Sanatçının geçmişte ciddi ilişkiler yaşadığı, hatta evlilik düşüncesinin bulunduğu dönemler olmuş ancak bu ilişkiler evlilikle sonuçlanmamıştır.

Cansever, 2022 yılında Haberler.com'un Haber Bahane programında özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sanatçı, Almanya'da yaşadığı dönemde yaklaşık iki yıl birlikte olduğu kişinin evli olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı. Kendisinin bu durumdan haberdar olmadığını belirten Cansever, olayın ardından aşka küstüğünü ve evlilik konusunda mesafeli hale geldiğini ifade etti.

CANSEVER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Cansever'in biyolojik olarak bilinen bir çocuğu bulunmuyor. Aynı şekilde sanatçının resmi olarak evlat edindiği bilinen bir çocuğu olduğuna ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.