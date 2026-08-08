Haberler

Cansever evli mi, çocuğu var mı? Cansever'in eşi kim?

Cansever evli mi, çocuğu var mı? Cansever'in eşi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cansever'in hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının özel hayatı ve geçmişine ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Özellikle evlilik ve çocuk sahibi olup olmadığı merak edilirken, Cansever'in yaşamı, ailesi ve yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Cansever evli mi, çocuğu var mı? Cansever'in eşi kim? Detaylar haberimzide.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde, yedi çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya geldi. Müzik kariyerine Makedonya'da başlayan sanatçı, 1990'lı yıllarda Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Peki,  Cansever evli mi, çocuğu var mı? Cansever'in eşi kim? Detaylar haberimizde.

CANSEVER EVLİ Mİ?

Cansever evli değildir ve bilinen bir evlilik geçmişi bulunmamaktadır. Sanatçının geçmişte ciddi ilişkiler yaşadığı, hatta evlilik düşüncesinin bulunduğu dönemler olmuş ancak bu ilişkiler evlilikle sonuçlanmamıştır.

Cansever, 2022 yılında Haberler.com'un Haber Bahane programında özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sanatçı, Almanya'da yaşadığı dönemde yaklaşık iki yıl birlikte olduğu kişinin evli olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı. Kendisinin bu durumdan haberdar olmadığını belirten Cansever, olayın ardından aşka küstüğünü ve evlilik konusunda mesafeli hale geldiğini ifade etti.

CANSEVER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Cansever'in biyolojik olarak bilinen bir çocuğu bulunmuyor. Aynı şekilde sanatçının resmi olarak evlat edindiği bilinen bir çocuğu olduğuna ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi

İstanbul'da 'sahte hakim' skandalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garson robot merdivenlerden düştü, restoran 3 gün izne yolladı

Garson robottan beklenmedik hareket! 3 gün izne yolladılar
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından