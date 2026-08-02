CANLI MAÇ İZLE (TÜM MAÇLAR) 2 Ağustos bugünkü maçlar hangi kanalda?

Canlı maç nereden izlenir? Futbolseverler 2 Ağustos Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar...

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir. İyi seyirler...

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler, 2 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırmaya devam ediyor. Avusturya Bundesliga, İsviçre Süper Ligi ve Güney Kore K-Ligi'nde birbirinden önemli mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. Günün maç programında Rapid Wien, Austria Wien, St. Gallen, Lugano ve Luzern gibi dikkat çeken ekipler sahaya çıkacak.

AVUSTURYA BUNDESLIGA'DA ÜÇ KRİTİK KARŞILAŞMA

Avusturya Bundesliga'da günün ilk maçları saat 18.00'de başlayacak. Austria Lustenau, sahasında Ried'i konuk ederken, Wolfsberger AC ise Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Günün son mücadelesinde ise Rapid Wien, saat 20.00'de Altach'ı ağırlayacak. Ligde sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen takımlar, ilk haftalarda puan kaybı yaşamamak için mücadele edecek.

İSVİÇRE SÜPER LİGİ'NDE YOĞUN MAÇ PROGRAMI

İsviçre Süper Ligi'nde futbol heyecanı üç önemli mücadeleyle devam edecek. Günün açılış maçında Vaduz ile St. Gallen saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Ardından saat 17.30'da Grasshopper ile Lugano kozlarını paylaşırken, aynı saatte Sion ile Luzern de sahaya çıkacak. Zirve yarışında erken avantaj elde etmek isteyen ekipler kritik puan mücadelesi verecek.

GÜNEY KORE K-LİGİ'NDE JEJU UNITED İLE INCHEON UNITED KARŞILAŞIYOR

Güney Kore K-Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Jeju United ile Incheon United karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13.30'da başlayacak. İki takım da ligde üst sıralara yaklaşabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

2 AĞUSTOS PAZAR MAÇ PROGRAMI

• 13:30 – Jeju United - Incheon United (Güney Kore K-Ligi)

• 15:00 – Vaduz - St. Gallen (İsviçre Süper Ligi)

• 17:30 – Grasshopper - Lugano (İsviçre Süper Ligi)

• 17:30 – Sion - Luzern (İsviçre Süper Ligi)

• 18:00 – Austria Lustenau - Ried (Avusturya Bundesliga)

• 18:00 – Wolfsberger AC - Austria Wien (Avusturya Bundesliga)

• 20:00 – Rapid Wien - Altach (Avusturya Bundesliga)