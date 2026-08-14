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CANLI İZLE: Galatasaray-Çorum FK maçı full, HD, canlı izle! Galatasaray-Çorum FK maçı nereden izlenir?

CANLI İZLE: Galatasaray-Çorum FK maçı full, HD, canlı izle! Galatasaray-Çorum FK maçı nereden izlenir?
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Süper Lig'de sezonun ilk maçında gözler Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasına çevrildi! Son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Çorum FK'yı konuk edeceği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisini araştırıyor. "Galatasaray-Çorum FK canlı izle", "Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta?" soruları gündemde.

Galatasaray- Çorum FK maçı için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, "Galatasaray- Çorum FK maçı nereden izlenir?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Galatasaray- Çorum FK canlı izle" sorularına yanıt arıyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve merak edilen tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, 14 Ağustos 2026 Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Çorum FK maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Fedai San oturacak.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Andrei, Berat, Fredy, Markus, Serdar, Kyziridis, Ramirez.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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