Çankırı okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Çankırı 'da yarın okul yok mu ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Çankırı'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Çankırı Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olup olmadığı konusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

ÇANKIRI HAVA DURUMUÇankırı Hava Durumu Raporu (12 - 16 Ocak 2025)

Çankırı, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren Orta Anadolu'nun en sert kış koşullarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, şehir genelinde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Hafta başında, 12 Ocak Pazartesi günü gökyüzü yoğun kar yağışlı bir güne uyanacak. Termometreler bu ilk günün sabah saatlerinde en düşük eksi 2 dereceyi gösterirken, gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 1 derece civarında kalması bekleniyor. Havada asılı kalan yoğun nem oranının yüzde 96 seviyelerinde seyredecek olması, soğuğun hissedilen şiddetini artıracaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde dondurucu hava dalgası etkisini daha da derinleştirecek. Özellikle 13 ve 14 Ocak tarihlerinde kar yağışının aralıklarla sürmesi öngörülürken, asıl tehlike yağışın ardından gökyüzünün açılmasıyla yaşanacak olan ekstrem sıcaklık düşüşleridir. Şehrin geçmiş verilerine bakıldığında (1991-2020), Ocak ayı ortalarında kaydedilen en düşük uç sıcaklıkların sıfırın altında 20 derecelere kadar gerilediği bilinmektedir. Bu hafta için yapılan tahminler, sıcaklıkların gece sıfırın altında 12-15 derece bandına kadar gerileyebileceğini işaret etmektedir. Kuzeyden esen sert rüzgarın saatte 20 kilometre hıza ulaşması, rüzgar soğuması etkisini tetikleyerek dışarıdaki hayatı oldukça zorlaştıracaktır.

Vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı en üst düzeyde tedbirli olması gerekmektedir. Çankırı'nın yüksek kesimlerinde ve özellikle Ilgaz Dağı geçiş güzergahında kar kalınlığının hızla artması beklenirken, kış lastiği ve zincir bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması hayati önem arz etmektedir. Hafta sonuna doğru yağışların etkisini azaltması beklense de dondurucu ayazın bir süre daha şehri terk etmeyeceği bildirilmektedir. Belediye ve kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına ağırlık vermesi beklenirken, vatandaşların da çatılarda oluşabilecek buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.

ÇANKIRI OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.