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Çanakkale'nin yeni valisi kim oldu, yeni Çanakkale Valisi Osman Hacıbektaşoğlu kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Çanakkale Valiliğine Osman Hacıbektaşoğlu atandı. Osman Hacıbektaşoğlu, kararnameden önce Zonguldak Valisi olarak görev yapıyordu. Çanakkale'nin önceki valisi Ömer Toraman ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

ÇANAKKALE'NİN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Çanakkale Valiliğine Osman Hacıbektaşoğlu atandı. Osman Hacıbektaşoğlu, kararnameden önce Zonguldak Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Çanakkale'nin önceki valisi Ömer Toraman ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Osman Hacıbektaşoğlu, devir teslim işlemlerinin ardından Çanakkale Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ ÇANAKKALE VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

Çanakkale yeni valisi Osman Hacıbektaşoğlu hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.