Çanakkale okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Çanakkale'de okul yok mu (ÇANAKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Çanakkale genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "3 Şubat Salı Çanakkale'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Çanakkale Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Çanakkale'de okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine soktu. Çanakkale Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Çanakkale okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
ÇANAKKALE
3 ŞUBAT SALI : Çanakkale'de kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 10, gece 5 derece dolaylarında.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakıyor. Rüzgarın kuzeyden sert esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık 7-8 derece olacak.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu ve serin bir hava hakim. Gece sıcaklığı 3 dereceye kadar düşerken, gündüz 9 derece civarı seyredecek.
6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son gününde bulutlar dağılıyor. Güneşli bir gökyüzüyle birlikte sıcaklığın 12 dereceye yükselmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.