Çanakkale okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Çanakkale'de okul yok mu (ÇANAKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Çanakkale'de okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine soktu. Çanakkale Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Çanakkale okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU

ÇANAKKALE

3 ŞUBAT SALI : Çanakkale'de kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 10, gece 5 derece dolaylarında.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakıyor. Rüzgarın kuzeyden sert esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık 7-8 derece olacak.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu ve serin bir hava hakim. Gece sıcaklığı 3 dereceye kadar düşerken, gündüz 9 derece civarı seyredecek.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son gününde bulutlar dağılıyor. Güneşli bir gökyüzüyle birlikte sıcaklığın 12 dereceye yükselmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.