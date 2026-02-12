Çanakkale okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Çanakkale'de okul yok mu (ÇANAKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Çanakkale'de okul yok mu, 13 Şubat Cuma günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine soktu. Çanakkale Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 13 Şubat Cuma Çanakkale okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU

ÇANAKKALE

Çanakkale'de Yağışlı ve Rüzgarlı Bir Gün

ÇANAKKALE – Çanakkale, 13 Şubat Cuma gününe yağışlı bir havayla merhaba diyor. Şehirde gün içerisinde hafif yağmur etkili olurken, gece saatlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 14°C, en düşük sıcaklığın ise 8°C olacağı öngörülüyor. Güneyden saatte 13 mph hızla esecek olan rüzgar, havayı olduğundan daha serin hissettirebilir. Nem oranının %85 seviyelerinde seyrettiği şehirde, gündüz saatlerinde yağış ihtimali %40 olarak kaydedildi.

ÇANAKKALE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.