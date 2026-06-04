Can Polat VURULMA ANI: Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı yayınlandı mı?

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması olarak bilinen Can Polat, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ve resmi makamların açıklamaları, soruşturmaya ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Peki, Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı yayınlandı mı? Detaylar...

DİLAN POLAT'IN KORUMASI CAN POLAT'IN VURULMA ANI YAYINLANDI MI?

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırının gerçekleştiği anlar ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Kayıtlara göre saldırganın olay yerinden uzaklaşma anı görüntülere yansırken, vurulan Can Polat'ın ilk anda yere düştüğü, ardından yeniden ayağa kalkarak yakındaki otele doğru yöneldiği görüldü. Görüntüler, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken deliller arasında yer aldı.

Kamuoyunda büyük ilgi gören görüntüler, saldırının gerçekleşme şekline ilişkin önemli bilgiler sunarken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için emniyet birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

CAN POLAT NEDEN ÖLDÜ?

Resmi açıklamalara göre Can Polat, Çeşme'de konakladığı tesisten ayrılmak üzere aracında hazırlık yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

İzmir Valiliği'nin açıklamasında, saat 13.45 sıralarında silah seslerinin duyulması üzerine emniyet ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yapılan ilk incelemelerde Can Polat'ın silahla yaralandığı tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, saldırının nedeni veya olası motivasyonuna ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Can Polat'ın neden hedef alındığına ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

CAN POLAT'I KİM ÖLDÜRDÜ?

İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre olayın şüphelisi olarak 2003 doğumlu S.A. isimli kişi gözaltına alındı.

Valilik açıklamasında, şüphelinin olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı bilgisine yer verildi.

Ancak soruşturma devam ettiği için olayın tüm ayrıntıları, saldırının kesin nedeni ve hukuki süreç kapsamında ortaya çıkacak bilgiler henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.