Can Dalton öldü mü, Beratcan Gökdemir öldü mü, yaşıyor mu?

"Can Dalton öldü mü?" ve "Beratcan Gökdemir yaşıyor mu?" soruları internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımları ve çeşitli platformlarda dolaşan söylentiler sonrası iki isimle ilgili son durum merak konusu oldu. Peki Can Dalton ve Beratcan Gökdemir hakkında ortaya atılan iddiaların perde arkasında ne var? İşte detaylar.

BERATCAN GÖKDEMİR KİMDİR?

Beratcan Gökdemir, kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla tanınan ve Daltonlar suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen isimlerden biri olarak gündemde yer alıyor. Hakkında hazırlanan iddianamelerde adı geçen Gökdemir, son dönemde sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan kişiler arasında bulunuyor. Peki Beratcan Gökdemir kimdir, kaç yaşında ve hakkında hangi iddialar bulunuyor?

Beratcan Gökdemir'in 1997 doğumlu olduğu ve 28 yaşında bulunduğu belirtiliyor. Kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla bilinen Gökdemir'in adresinin İstanbul'un Bahçelievler ilçesi olduğu ifade ediliyor.

Özellikle organize suç örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmalarda adı geçen Gökdemir, son yıllarda Türkiye'nin gündeminde yer alan isimlerden biri haline geldi.

DALTONLAR GRUBUNUN LİDERİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde Beratcan Gökdemir'in, "Daltonlar" olarak bilinen suç yapılanmasının lideri olduğu öne sürülüyor. İddialara göre örgüt, İstanbul'un Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde hakimiyet kurmak amacıyla yoğun faaliyet yürüttü.

Soruşturma dosyalarında yer alan bilgilere göre, örgütün farklı suç eylemleriyle bağlantısının araştırıldığı ve çeşitli operasyonların gerçekleştirildiği belirtiliyor.

GÜRCİSTAN'A KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede yer alan iddialara göre Beratcan Gökdemir'in, Gökhan Demirci'nin öldürülmesi olayının ardından Türkiye'den ayrılarak Gürcistan'a kaçtığı ifade edildi.

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmalarda, Gökdemir'in yurt dışında bulunduğuna yönelik tespitlerin dosyalara yansıdığı aktarıldı.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN BULUNUYOR

Soruşturma belgelerinde yer alan bilgilere göre Beratcan Gökdemir'in Rusya'da firari durumda bulunduğu ve hakkında uluslararası düzeyde arama kararı kapsamında kırmızı bülten formu düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik birimlerinin, hakkında çeşitli suçlamalar bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, Beratcan Gökdemir ile ilgili süreç de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.