Müzik dünyasının sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Can Bonomo, aile acısıyla sarsıldı. Şarkıcının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavi gören babası Yaşar Bonomo yaşamını yitirdi. Acı haberi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 39 yaşındaki Bonomo, paylaştığı duygusal mesajla babasına veda etti. Peki, Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo neden öldü? Yaşar Bonomo kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CAN BONOMO'NUN BABASI YAŞAR BONOMO NEDEN ÖLDÜ?

Vefat haberi sonrası merhumun sağlık durumu merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Yaşar Bonomo, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekteydi. Uzun süredir tedavi altında olan Yaşar Bonomo, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAŞAR BONOMO KİMDİR?

Yaşar Bonomo, ünlü şarkıcı Can Bonomo ve Funda Bonomo’nun babasıdır. Aile bağlarına önem veren bir baba olarak bilinen Bonomo, aynı zamanda çevresi ve yakınları tarafından ince ruhlu, çocuk kalpli ve delikanlı duruşuyla tanımlanan bir isimdir. Vefatı, hem ailesini hem de Sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştur.

YAŞAR BONOMO NE İŞ YAPIYOR?

Yaşar Bonomo, iş dünyasında aktif rol almış bir isimdir. İzmir’in sevilen simalarından biri olan Bonomo, aynı zamanda kentin önde gelen iş insanları arasında yer almaktaydı. Kentteki ticari faaliyetleri ve sosyal çevresiyle tanınmaktaydı.

YAŞAR BONOMO KAÇ YAŞINDA?

39 yaşındaki şarkıcı Can Bonomo’nun babası olan Yaşar Bonomo'nun vefatının ardından yaşına dair net bir detay kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

YAŞAR BONOMO NERELİ?

Yaşar Bonomo, Ege bölgesinin önemli merkezlerinden biri olan İzmir ile özdeşleşmiş bir isimdir. Yaşamının ve ticari faaliyetlerinin büyük kısmını bu kentte sürdüren Bonomo, İzmir’in sevilen ve tanınan simaları arasında bulunmaktaydı.