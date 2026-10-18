Can Bonomo kimdir? Babası Yaşar Bonomo'yu kaybeden şarkıcı Eurovision'da kaçıncı olmuştu, kaç yaşında?

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Şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu 17 Ekim 2026'da kaybetti. Haberi sosyal medya hesabından kendisi verdi: "Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik." Habertürk ve Cumhuriyet'in haberlerine göre Yaşar Bonomo bir süredir tedavi görüyordu. Paylaşımın altına Kerem Bürsin, Hazal Kaya ve Murat Boz'un da aralarında olduğu pek çok ünlü isim taziye mesajı yazdı.

Bonomo aynı paylaşımda, babasının oğlu olmanın ve onunla birlikte büyümenin kendisi için bir şeref olduğunu yazdı.

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo, şarkıcı, söz yazarı, şair ve oyuncu. 2012'de Bakü'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Alternatif rock ve pop rock türünde şarkılar yapıyor; gitar ve piyano çalıyor, başka şarkıcılara da şarkı yazıyor.

Profesyonel kariyerine İstanbul'da vokal yapımcısı olarak başladı. Sonra radyoya geçti; Number 1 FM ve Radio101 gibi kanallarda program sundu, MTV ile Number One TV'de de ekrana çıktı.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

16 Mayıs 1987'de İzmir'de doğdu, 39 yaşında. Sefarad Yahudisi bir aileden geliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sinema ve televizyon okudu.

EUROVISION'DA KAÇINCI OLDU?

Bonomo, Ocak 2012'de Türkiye'nin temsilcisi olarak açıklandı. Yarışmada sözünü ve müziğini kendi yazdığı "Love Me Back" şarkısını söyledi. 24 Mayıs'taki ikinci yarı finalden çıktı, 26 Mayıs 2012'deki finalde 112 puanla yedinci oldu.

Hürriyet Daily News'in o günkü haberine göre babası Yaşar Bonomo, ailedeki sağlık sorunları yüzünden Bakü'ye gidememişti. Türkiye ertesi yıl yarışmadan çekildi ve o tarihten beri katılmıyor; yani Eurovision sahnesine çıkan son Türk temsilci hâlâ Can Bonomo.

ALBÜMLERİ, KİTAPLARI VE DİZİLERİ

İlk albümü Meczup 2011'de çıktı. Onu Aşktan ve Gariplikten (2012), Bulunmam Gerek (2014), Kâinat Sustu (2017), Ruhum Bela (2019) ve Kara Konular (2024) izledi. Ceza ile söylediği "Terslik Var", Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde yılın düeti seçildi. Kariyerinin başında Altın Kelebek'te en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldı.

Şiir de yazıyor. İlk şiir kitabı Delirmek Belirmektir 2013'te, ikincisi Şu Sevdalar Tevatürü 2016'da yayımlandı. 2024'te Ateşli Silahlar ve Bilardo adlı romanı, 2026'da Mümkansız Şeyler adlı şiir kitabı çıktı. Oyunculuk tarafında 2011 yapımı +18 dizisinin başrolünde oynadı, 2016'da Aile İşi'nde Berk karakterine hayat verdi.

EŞİ VE OĞLU

Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile 2018'de evlendi. Çiftin oğlu Roman 2021 baharında doğdu.