Camilo Duran kimdir? Beşiktaş'a iki gol atan Kolombiyalı forvet kaç yaşında?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım 2026 akşamı Glasgow'daki Celtic Park'ta Celtic'e 3-2 yenildi ve bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Celtic'in üç golünden ikisini 24 yaşındaki Kolombiyalı forvet Camilo Duran attı.

Duran temmuzda Karabağ'dan geldi. Bir yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı Lizbon'da yenen Karabağ'ın da golcüsüydü.

CAMİLO DURAN BEŞİKTAŞ'A KAÇ GOL ATTI?

Camilo Duran, Beşiktaş'a iki gol attı. Maçta önce Beşiktaş 54. dakikada Junior Olaitan'la öne geçti, Celtic de 62. dakikada Callum Osmand'ın golüyle eşitliği buldu. Osmand bu kez pası verdi ve Duran Celtic'i 2-1 öne geçirdi.

Orkun Kökçü 86. dakikada 2-2'yi yaptı. Sevinç uzun sürmedi: bir dakika sonra Greg Tierney'nin uzaktan şutu Duran'ın önüne düştü, Kolombiyalı forvet topu ağlara gönderdi ve maç 3-2 bitti.

CAMİLO DURAN KİMDİR?

Camilo Duran, İskoç kulübü Celtic'te oynayan Kolombiyalı bir santrfor. Tam adı Camilo Andrés Durán Márquez, boyu 1,78 ve Celtic'te 11 numaralı formayı giyiyor.

İmza töreninde Celtic'te oynayan ilk Kolombiyalı olmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Ekim ortasında 13 maçta 7 gol atmıştı ve takımın en golcü oyuncusuydu.

CAMİLO DURAN KAÇ YAŞINDA?

Camilo Duran 24 yaşında. 10 Şubat 2002'de doğdu.

CAMİLO DURAN NERELİ?

Camilo Duran, Kolombiya'nın Karayip kıyısındaki Santa Marta kentinde doğdu. Ailenin en küçük oğlu; babası Hugo Durán bisiklet tamircisi ve kentin veteran liglerinde "Cafú" lakabıyla top oynuyor.

İlk futbol okulu Santa Marta'daki Niko Cozy Corner oldu. Sonra Independiente Medellín'in altyapısına geçti ve U20 düzeyinde bir süre Brezilya'da, Flamengo'da oynadı.

CAMİLO DURAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Camilo Duran 2022'de Portekiz'e gitti ve Azor Adaları'ndaki Lusitânia'ya imza attı. Takımın Liga 3'e çıktığı sezonun önemli oyuncularındandı; arada Estrela da Amadora'nın U23 ve B takımlarında da forma giydi. Profesyonel futbola Portimonense'de adım attı ve orada 30 maçta 5 gol attı.

2025 yazında Azerbaycan ekibi Karabağ'a transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında, 16 Eylül 2025'te Lizbon'da Benfica'ya gol attı ve Karabağ o maçı 3-2 kazandı. Eintracht Frankfurt'u da 3-2 yendikleri maçta iki gol buldu. Azerbaycan'daki tek sezonunu 15 golle kapattı; bu gollerin beşi Şampiyonlar Ligi'ndeydi.

CAMİLO DURAN CELTIC'E KAÇA GELDİ?

Camilo Duran, Celtic'e yaklaşık 6 milyon sterline geldi. İskoç kulübü transferi 10 Temmuz 2026'da açıkladı. Beş yıllık sözleşme imzalayan Duran, Celtic'in o yaz kadroya kattığı ilk yeni oyuncu oldu.