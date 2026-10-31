Cam Payne kimdir? Cam Payne hangi NBA takımlarında oynadı?

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"Keşke 30 yıl önce, oyunculuk günlerimde onun kadar öz güvenli olsaydım." Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso bu cümleyi Panathinaikos galibiyetinin ardından Cam Payne için kurdu. Amerikalı guard, ekim başında imza attığı takımda Yunan ekibine karşı 14 sayı ve 8 asistle oynadı.

CAM PAYNE PANATHİNAİKOS MAÇINDA NE YAPTI?

Cam Payne, 30 Ekim 2026'da Anadolu Efes'in Panathinaikos AKTOR'u 83-68 yendiği maçta 14 sayı, 8 asist ve 3 top çalmayla oynadı. EuroLeague'in 9. haftasındaki karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı. Efes'te ondan fazla sayı atan yalnız iki oyuncu vardı, ikisi de 15'er sayıda kaldı.

Laso maçtan sonra takımının her çeyrekte rakibinden iyi oynadığını söyledi. Payne'in bir oyun kurucunun maçı nasıl etkileyebileceğini gösterdiğini anlattı, onun gibi kaçırdıktan sonra da şut atmaya devam edebilmeyi isterdim diye espri yaptı.

CAM PAYNE KİMDİR?

Cam Payne, uzun yıllar NBA'de oynadıktan sonra bu sezon Anadolu Efes'e gelen Amerikalı basketbolcu. Asıl adı Cameron Payne. Hem oyun kurucu hem şutör guard olarak oynuyor.

Üniversitede Murray State formasını iki sezon giydi. 2015 NBA Draftı'nda birinci turda 14. sıradan Oklahoma City Thunder'a seçildi.

CAM PAYNE KAÇ YAŞINDA?

Cam Payne 32 yaşında. 8 Ağustos 1994'te ABD'nin Tennessee eyaletinde doğdu.

CAM PAYNE HANGİ NBA TAKIMLARINDA OYNADI?

Cam Payne NBA'de Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve New York Knicks formalarını giydi. Kariyerine 2015'te Thunder'da başladı, 2017'de bir takasla Bulls'a gitti.

En çok bilinen sezonu 2020-21 oldu. Phoenix Suns'ın NBA finaline çıkan kadrosundaydı; Suns finalde Milwaukee Bucks'a altı maçta yenildi.

Avrupa'ya ilk kez geçen sezon geldi. Sırbistan ekibi Partizan'da EuroLeague'de 10 maça çıktı, maç başına 12,4 sayı ortalaması tuttu ve 3,9 asist yaptı.

CAM PAYNE ANADOLU EFES'E NASIL GELDİ?

Cam Payne, Anadolu Efes'e Mike James'in sakatlığından sonra geldi. Aşil tendonundan ameliyat edilen James'in sezonu kapanınca kulüp, ekim başında Payne ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı. Transfer, Efes'in EuroLeague'in 3. haftasında Kızılyıldız ile oynadığı maçın ardından duyuruldu.

Panathinaikos maçından iki gün önce Hapoel karşısında 5 top kaybı yapmıştı. Laso'nun sözleri bu kötü gecenin hemen ardından geldi.