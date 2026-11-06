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Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluştu. Filmin İstanbul'da düzenlenen galasında oyuncu kadrosu kadar, serinin ilk altı filminde Muhasebeci Servet karakterine hayat veren İlker Ayrık'ın yokluğu da dikkat çekti. Peki, Çakallarla Dans 8'de İlker Ayrık neden yok? Çakallarla Dans Muhasebeci Servet neden yok? Detaylar...

ÇAKALLARLA DANS 8 İLKER AYRIK NEDEN YOK?

İlker Ayrık, Çakallarla Dans serisinin ilk altı filminde Muhasebeci Servet karakterini canlandırdı. Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu ile birlikte serinin tanınan isimleri arasında yer alan oyuncu, 2022'de vizyona giren altıncı filmin ardından projede bulunmadı. Ayrık'ın yedinci filmde yer almamasıyla başlayan merak, sekizinci filmde de devam etti.

Ayrık, Çakallarla Dans 7'nin vizyona girdiği dönemde Bağdat Caddesi'ndeki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, altı film çektiklerini ve artık yeterli olduğunu söylemişti. Oyuncu, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını da ifade etmişti. Ancak daha sonraki açıklamalarında seriden ayrılmasının arka planına ilişkin farklı ayrıntılar paylaştı.

İLKER AYRIK ÇAKALLARLA DANS'TAN NEDEN AYRILDI?

İlker Ayrık, Şevket Çoruh'u konuk ettiği YouTube yayınında ve Sergen Deveci'nin Daniska Show programında seriden ayrılma nedenine değindi. Ayrık, filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile 13 yıla yayılan bir dostluk kurduklarını, altıncı filmin ardından bu dostluğun zedelenmesi nedeniyle yedinci filmde yer almak istemediğini anlattı.

Oyuncu, ayrılık kararının para meselesi olmadığını da özellikle vurguladı. Böylece Ayrık'ın seride yer almamasına ilişkin daha önce yaptığı genel açıklamaların ardından, kendi anlatımıyla ayrılığın kişisel boyutuna ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

ÇAKALLARLA DANS 8 GALASINDA İLKER AYRIK AÇIKLAMASI

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın İstanbul Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda düzenlenen galasında İlker Ayrık'ın kadroda bulunmaması muhabirlerin de gündemindeydi. Gece Muhabiri Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan Murat Akkoyunlu, Ayrık'ın nerede olduğunu bilmediğini, program çekiyor ya da turnede olabileceğini söyledi.

Ayrık'ın seriden ayrılma nedeninin sorulması üzerine Akkoyunlu, oyuncunun başka programları olduğunu belirterek yeniden bir araya gelmelerinin ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti. Akkoyunlu, “Tabii ki, olasılık dahilinde, neden olmasın? Başka programları vardı, o yüzden de aramızda yok şu anda. Her an da olabilir” sözleriyle Servet karakterinin ilerleyen filmlerde geri dönebileceği ihtimalini açık bıraktı.

ÇAKALLARLA DANS 8: ŞUTUTGART ÇIKARMASI OYUNCU KADROSU

Serinin sekizinci filmi Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026'da vizyona girdi. Filmin galasında serinin tanınan oyuncularından Murat Akkoyunlu da yer aldı. Önceki filmlerle özdeşleşen isimlerden İlker Ayrık ise yeni filmin oyuncu kadrosunda bulunmuyor.

Ayrık'ın canlandırdığı Muhasebeci Servet karakterinin yokluğu, serinin takipçileri tarafından merak edilirken, Murat Akkoyunlu'nun açıklaması oyuncunun gelecekte yeniden ekibe katılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

ÇAKALLARLA DANS 8 OYUNCULARI KİMLER?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın oyuncu kadrosunda serinin önceki filmlerinden tanınan isimler ile yeni oyuncular bir araya geliyor.Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Berber Hüseyin

Ceyhun Yılmaz – Adem Abi

Nur Sürer – Yenge

Tim Seyfi – Şerafettin Topmüller

Tanju Bilir – Ümit

Vildan Çırpan

Aslı Melisa Uzun

Ertuğrul Postoğlu

Mazlum Sümer

Cemal Hünal

Mert Fırat

Sergen Deveci

Nazlı Senem Ünal

Taner Rumeli

Yoshi Enomoto

Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alırken, Nur Sürer ve Tim Seyfi de serinin sekizinci filminde kadroya katılan isimler arasında bulunuyor.

ÇAKALLARLA DANS 8 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 Cuma günü sinemalarda gösterime girdi. Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi kaleme aldı. Yapımın dağıtımını CJ ENM üstleniyor.