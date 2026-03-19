Adalet Bakanlığı'nda kritik bir değişim gerçekleşti. İstanbul'un önemli soruşturmalarında adından söz ettiren Cahit Cihad Sarı, 19 Mart 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Personel Genel Müdürü olarak atanarak bakanlığın insan kaynakları yönetiminin başına geçti. Peki, Cahit Cihad Sarı kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Cahit Cihad kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ CAHİT CİHAD SARI KİMDİR?

Cahit Cihad Sarı, adalet sisteminde hem saha deneyimi hem de idari yönetim alanında derin bir tecrübeye sahip bir yargı mensubudur. Savcı olarak başladığı kariyerini, idari görevlerde de başarıyla sürdüren Sarı, yeni göreviyle hakim ve savcı adaylarından personel alımlarına kadar tüm süreçlerin sorumluluğunu üstlenecek.

CAHİT CİHAD SARI KAÇ YAŞINDA?

Cahit Cihad Sarı'nın doğum yılına dair resmi bir bilgi paylaşılmamıştır.

CAHİT CİHAD SARI NERELİ?

Cahit Cihad Sarı, aslen Çankırılıdır. Kariyerine savcı olarak başlayan Sarı, Çankırı'dan çıkıp Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev alarak adalet sisteminde önemli bir tecrübe birikimi elde etmiştir.

CAHİT CİHAD SARI'NIN KARİYERİ

2019: Tavas Cumhuriyet Savcısı

Cahit Cihad Sarı, mesleğe Tavas Cumhuriyet Savcısı olarak adım atmıştır. Bu görev, onun sahadaki ilk yargı deneyimini kazanmasını sağlamıştır.

2023: Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve CTE Personel Daire Başkanlığı

Başkentteki görevinde kısa süre içinde idari yetenekleri fark edilen Sarı, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu görev, onun adalet sisteminin personel yönetimi konusundaki becerilerini ön plana çıkarmıştır.

2024: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Kariyerinin kritik duraklarından biri olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Sarı, İstanbul'un önemli soruşturmalarında yer almıştır. Bu deneyim, onun saha ve idari yetkinliğini pekiştirmiştir.

2026: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Cahit Cihad Sarı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan geniş kapsamlı bürokrasi değişikliği çerçevesinde, Adalet Bakanlığı'nın tüm personel yapısından sorumlu olan Personel Genel Müdürü makamına yükselmiştir. Yeni görevinde hakim ve savcı adaylarından personel alımlarına kadar tüm organizasyonun yönetiminde merkezi bir rol üstlenmektedir.