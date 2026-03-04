Çağrı filmi Yasir'i kim seslendiriyor, Şener Şen Çağrı filminde kimi seslendiriyor?

1970'li yıllarda Türk dublaj sanatının altın çağını yaşadığı dönemde kaydedilen Çağrı filmi seslendirmeleri, filmin etkisi katlayan en önemli unsurlardan biridir. İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Şener Şen Çağrı filminde kimi seslendirdi sorusunun yanıtı, usta oyuncunun kariyerindeki az bilinen detaylardan birini gün yüzüne çıkarıyor. Peki, Ammar bin Yasir'in babası olan ve büyük bir direnç sergileyen Çağrı filmi Yasir'i kim seslendiriyor? Sinema tarihimize damga vuran bu seslerin hangi karakterlere hayat verdiğini ve dublaj kadrosundaki tüm isimleri sizler için bir araya getirdik.

ŞENER ŞEN ÇAĞRI FİLMİNDE KİMİ SESLENDİRİYOR?

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Şener Şen, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında profesyonel bir seslendirme sanatçısı olarak pek çok dünya klasiğinde görev almıştır. Çağrı filmi de bu nadide eserlerden biridir. Peki, Şener Şen Çağrı filminde kimi seslendiriyor?

Şener Şen, filmde İslam'ın ilk şehit ailesinin genç ferdi olan Ammar bin Yasir karakterini seslendirmiştir. Ammar, anne ve babasının (Sümeyye ve Yasir) gözleri önünde şehit edilişine tanık olan, kendisi de ağır işkencelerden geçen kilit bir karakterdir. Şener Şen'in o dönemdeki genç ve dinamik ses tonu, Ammar'ın yaşadığı çaresizliği ve sonrasındaki adanmışlığı izleyiciye iliklerine kadar hissettirmektedir. Birçok izleyici, filmi defalarca izlemesine rağmen o tok sesin Şener Şen'e ait olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşamaktadır.

ÇAĞRI FİLMİNİN EFSANE TÜRKÇE DUBLAJ KADROSU

Çağrı filminin Türkçe dublajı, adeta bir "Yıldızlar Geçidi" niteliğindedir. O dönem Ankara ve İstanbul Radyoları ile Devlet Tiyatroları'nın en iyi sesleri bu film için bir araya getirilmiştir. İşte filmdeki diğer önemli eşleşmeler:

Hz. Hamza (Anthony Quinn): Türk tiyatrosunun devi Agah Hün tarafından seslendirilmiştir. Quinn'in heybetine yakışan o gür ses, karakteri efsaneleştirmiştir.

Ebu Süfyan (Michael Ansara): Usta oyuncu Cüneyt Gökçer'in sesiyle hayat bulmuştur.

Hind (Irene Papas): İntikam dolu sahneleriyle hafızalara kazınan Hind'i, Nevin Akkaya seslendirmiştir.

Vahşi: Karakterin o vahşi ve pişmanlık dolu tonlamalarını Kamran Usluer yapmıştır.

Bilal-i Habeşi: Efsane sesiyle Zekai Müftüoğlu tarafından seslendirilmiştir.