Çağrı filmi nerede çekildi, hangi ülkede çekildi?

Sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olan ve İslamiyet'in doğuşunu tüm dünyaya anlatan Çağrı (The Message) filmi, sadece hikayesiyle değil, çekim süreciyle de tam bir destandır. Yönetmen Mustafa Akkad'ın vizyonuyla hayat bulan bu dev yapım, izleyiciler tarafından her yıl milyonlarca kez seyrediliyor. Peki, sahneleriyle büyüleyen Çağrı filmi nerede çekildi? Mekke ve Medine atmosferini bu denli gerçekçi yansıtan Çağrı hangi ülkede çekildi? İşte Fas'tan Libya'ya uzanan o zorlu ve ilginç çekim macerası.

ÇAĞRI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mustafa Akkad, 1970'lerin başında filmin çekimlerine büyük bir titizlikle başladı. Filmin ilk çekim lokasyonu Fas (Morocco) idi. Fas Kralı II. Hasan'ın desteğiyle, Marakeş yakınlarında devasa bir set kuruldu. Bu set, o dönemde 7. yüzyılın Mekke'sini birebir yansıtacak şekilde inşa edilmişti.

Filmin ilk 4-5 aylık bölümü Fas'ta çekildi. Ancak çekimler sırasında Suudi Arabistan ve bazı İslam ülkelerinden gelen dini ve siyasi baskılar nedeniyle Fas hükümeti desteğini çekmek zorunda kaldı. Set ekibine ülkeyi terk etmeleri için çok kısa bir süre tanındı. Bu durum, sinema tarihinin en büyük krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ÇAĞRI HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ? KURTARICI LİBYA

Fas'tan çıkarılan film ekibi, projenin iptal olmasıyla karşı karşıya kaldı. Tam bu noktada dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi devreye girdi. Kaddafi, filmin İslam dünyası için önemini kavrayarak ekibi Libya'ya davet etti.

Böylece Çağrı filminin geri kalan sahneleri Libya'nın uçsuz bucaksız çöllerinde çekildi. Fas'taki devasa Mekke seti, Libya'da sil baştan yeniden inşa edildi. Hatta filmdeki meşhur Bedir ve Uhud savaşı sahneleri için Libya ordusundan binlerce asker figüran olarak görevlendirildi. Dolayısıyla Çağrı hangi ülkede çekildi sorusunun cevabı; çekimlerin Fas'ta başlayıp Libya'da tamamlandığıdır.

MEKKE SETİNİN İNŞASI VE GERÇEKÇİLİK

Yönetmen Mustafa Akkad, izleyicinin kendini 1400 yıl öncesinde hissetmesi için hiçbir masraftan kaçınmadı. İnşa edilen Mekke setinde Kabe'nin o dönemdeki hali, putlar ve şehrin dar sokakları aslına uygun olarak tasarlandı. Fas ve Libya'nın doğal çöl ortamı, filmin görsel kalitesini artıran en büyük unsurlardan biri oldu. Çekimlerin yapıldığı bölgeler o kadar ıssızdı ki, ekip konaklama ve lojistik için adeta yeni bir şehir kurmak zorunda kaldı.