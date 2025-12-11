Çağlar Söyüncü kimdir, Çağlar Söyüncü takımlarda oynadı?

Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunma liderliği özellikleriyle dikkat çeken milli futbolcu, kariyerinde önemli başarılara imza attı. Futbolseverler tarafından sıkça "Çağlar Söyüncü kimdir, hangi takımlarda oynadı?" soruları merak ediliyor. İşte yıldız futbolcunun kariyer yolculuğu…

ERKEN YAŞAM VE FUTBOLA BAŞLANGIÇ

23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Söyüncü, futbola küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Menemen Belediyespor altyapısında forma giyen genç oyuncu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Daha sonra Bucaspor ve Gümüşorduspor altyapılarında oynayarak gelişimini sürdürdü. Savunma oyuncusu olmasına rağmen teknik kapasitesiyle ön plana çıkan Çağlar, profesyonelliğe giden yolda ilk adımlarını bu gençlik takımlarında attı.

ALTINORDU İLE PROFESYONEL KARİYERİN BAŞLANGICI

Çağlar Söyüncü'nün profesyonel anlamda sahneye çıkışı, Türk futbolunun genç oyuncu gelişimine önem veren kulüplerinden biri olan Altınordu ile gerçekleşti. 2014 yılında Altınordu'ya transfer edilen Söyüncü, burada gösterdiği performansla kısa sürede Türk futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İki sezon boyunca düzenli forma giyen genç savunmacı, disiplinli oyun anlayışı ve pas yeteneğiyle birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

Altınordu'daki çıkışı, onun Avrupa'ya transfer olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu. Henüz 20 yaşına gelmeden Avrupa'nın önemli liglerinden teklif alması, Çağlar'ın potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

ALMANYA YILLARI: FREIBURG DENEYİMİ

2016 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, böylece Avrupa kariyerine ilk adımını atmış oldu. Bundesliga'nın fiziksel ve tempolu yapısına hızlıca uyum sağlayan Söyüncü, burada iki sezon forma giydi. Alman futbol ekolüyle tanışması, onun savunma yönünü daha da güçlendirmesine katkı sağladı.

Freiburg'da sergilediği başarılı performanslar, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Genç yaşına rağmen takım savunmasına liderlik eden futbolcu, Alman basınından da sık sık övgüler aldı.

PREMIER LEAGUE MACERASI: LEICESTER CITY

2018 yılında İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City ile anlaşan Çağlar Söyüncü, kariyerinin en önemli sıçramalarından birini gerçekleştirdi. Premier League'in fiziksel güce dayalı oyun anlayışına çok hızlı uyum sağlayan milli futbolcu, özellikle 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla dünya çapında tanınan bir savunma oyuncusu haline geldi.

Leicester City ile FA Cup ve Community Shield gibi önemli başarılar yaşayan Söyüncü, takımının en kritik isimlerinden biri oldu. Çevikliği, hava toplarındaki başarısı ve agresif savunma tarzıyla Premier League'in en çok konuşulan stoperlerinden biri olmayı başardı.

İSPANYA SERÜVENİ: ATLÉTICO MADRID

2023 yılında İspanya La Liga ekiplerinden Atlético Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı. Avrupa'nın en disiplinli savunma sistemlerinden biri olan Atlético Madrid'de forma giyme şansı bulan oyuncu, burada farklı bir futbol kültürüyle çalışma imkânı buldu.

Her ne kadar düzenli forma şansı bulmakta bazı dönemlerde zorlandıysa da La Liga'da edindiği tecrübeler, kariyerine önemli katkılar sağladı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ: FENERBAHÇE

2024 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Çağlar Söyüncü, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de savunmanın merkezinde görev alan milli futbolcu, takıma hem tecrübesi hem de Avrupa'dan getirdiği birikim ile önemli katkılar sunuyor. Savunmadaki sertliği ve liderlik özellikleriyle taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Söyüncü, sarı-lacivertli formayla yeniden çıkış yakalamayı başardı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da uzun yıllardır değişmez isimlerinden biridir. 2016 yılında ilk kez milli formayı giyen Söyüncü, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri gibi pek çok önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil etti. Milli takım savunmasının bel kemiği olarak görev yapan oyuncu, hem hırsı hem de savaşçı kimliğiyle taraftarların beğenisini kazanmıştır.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Çağlar Söyüncü'nün oynadığı kulüpler şu şekildedir:

• Menemen Belediyespor (altyapı)

• Bucaspor (altyapı)

• Gümüşorduspor (altyapı)

• Altınordu

• Freiburg

• Leicester City

• Atlético Madrid

• Fenerbahçe