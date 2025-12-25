Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında, nereli?

Ekranların ve sahnelerin tanınan yüzlerinden biri olan Çağla Şıkel, yıllar içinde farklı alanlarda iz bıraktı. Mankenlikten oyunculuğa, sunuculuktan sahne performanslarına uzanan yolculuğu, merak edilen pek çok ayrıntıyı beraberinde getiriyor. Peki, Çağla Şikel kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi dönüm noktaları öne çıktı? Detaylar haberin devamında…

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, Türk oyuncu, sunucu ve mankendir. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasını kazanarak Türkiye'nin güzellik elçisi olmuş ve aynı yıl Seyşel Adaları'nda düzenlenen Miss World 97 yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü almıştır. Sinema ve dizi oyunculuğu yapmasının yanı sıra uzun yıllar mankenlik ve sunuculuk kariyerini sürdürmüştür. Bale eğitimi almış ve sahne sanatlarında da deneyim kazanmıştır.

ÇAĞLA ŞİKEL KAÇ YAŞINDA?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 doğumlu olduğundan 25 Aralık 2025 itibarıyla 46 yaşındadır.

ÇAĞLA ŞİKEL NERELİ?

Çağla Şıkel, İstanbul doğumludur. Babası Karslı bir Azeri, annesi ise Adanalıdır.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN KARİYERİ

Mankenlik: 1997 Miss Turkey birincisi, Miss World 97'de Avrupa Güzeli. Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defileler.

Oyunculuk:"Cennet Mahallesi", "Görgüsüzler", "Avrupa Yakası", "Zehirli Çiçek", "Bugün Ne Giysem".

Sunuculuk:"Aile Boyu", "Şehirler Yarışıyor", "İlle de Roman Olsun", "Her Şey Dahil", "Tabu", "Ben Söylerim".

Bale: Uzun yıllar ara verdiği bale eğitimine 2013'te Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde geri dönüş yaptı.