Çağla Şikel'in oğlu Kuzey kimdir? Çağla Şikel'in oğlu Kuzey kaç yaşında, boyu kaç?

Çağla Şikel'in büyük oğlu Kuzey, son günlerde sosyal medyada annesiyle paylaştığı fotoğraflar ve uzun boyu ile gündeme geldi. Kuzey'in yaşını ve boyunu merak edenler neler biliyor? Annesi Çağla Şikel ve babası Emre Altuğ'un oğullarıyla ilgili detaylar, kullanıcıların araştırdığı konular arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN OĞLU KUZEY KİMDİR?

Kuzey Altuğ, ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel ile pop şarkıcısı Emre Altuğ'un evliliğinden dünyaya gelen büyük oğullarıdır. 2009 yılında doğan Kuzey, sosyal medyada da sıkça annesi tarafından paylaşılan görüntüleriyle gündeme gelmektedir.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN OĞLU KUZEY KAÇ YAŞINDA?

Kuzey, 31 Ekim 2009 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 16 yaşındadır.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN OĞLU KUZEY'İN BOYU KAÇ?

Çağla Şikel'in boyu 1.80 m olarak biliniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Kuzey'in boyu da annesine yaklaşmakta ve yaklaşık 1.80 m civarında olduğu tahmin ediliyor.

KUZEY'İN ANNESİ ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şikel (d. 2 Ocak 1979, İstanbul), Türk manken, oyuncu ve sunucudur. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuş ve aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçilmiştir. Oyunculuk, sunuculuk ve modellik kariyerinin yanı sıra bale eğitimi de almıştır.

KUZEY'İN BABASI EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ (d. 14 Nisan 1970, İstanbul), Türk şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve sunucudur. Müzik kariyerine 1990'larda vokalist olarak başlamış, birçok albüm ve single çalışması yapmıştır. Ayrıca televizyon dizilerinde ve tiyatro oyunlarında da rol almıştır.