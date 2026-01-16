Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Çağla Boz, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Boz'un evinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, soruşturma kapsamında en az 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Çağla Boz kimdir, neden gözaltına alındı? Çağla Boz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, sevgilisi kim? Detaylar...

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz, 1999 yılında İstanbul, Türkiye'de dünyaya gelen sosyal medya fenomeni, manken ve oyuncudur. İstanbul doğumlu olan Boz, modellik kariyerine adım attıktan sonra ekranlara geçiş yaparak kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Genç yaşta moda dünyasında adını duyurmayı başaran Boz, uluslararası arenada da dikkat çekti. Özellikle 2019'da New York Fashion Week'te podyuma çıkarak kariyerine önemli bir ivme kazandırdı.

Çağla Boz, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle milyonlarca takipçinin ilgisini çekti ve bu popülerlik oyunculuk kariyerine taşındı. 2022 yılından itibaren hem televizyon dizilerinde hem sinema ve dijital platformlarda çeşitli rollerde yer aldı.

Oyunculuk Kariyeri ve Rol Aldığı Projeler

Çağla Boz, 2022 yılında oyunculuk kariyerine resmi olarak "Aynasız Haluk" ile adım attı. Ardından 2023 ve 2024 yıllarında birden fazla yapımda rol aldı ve performansıyla izleyicinin dikkatini çekti.

Rol aldığı önemli yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Aynasız Haluk (2022)

Kendi Düşen Ağlamaz (2023) – Alize'nin arkadaşı Tuğçe karakteri

Limit (2023)

Sınır (2023)

Kör Nokta (2024)

Can Borcu (2024) – Yasemin Çakır karakteri

Çağla Boz'un sosyal medya ve oyunculuk kariyerinde, kısa sürede etkileyici bir listeye ulaşması sektörde genç yetenekler arasında öne çıkmasını sağladı.

ÇAĞLA BOZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde gündeme düşen haberlere göre, İstanbul merkezli yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Çağla Boz da gözaltına alındı.

Bu soruşturma çerçevesinde polis ekiplerinin operasyonunda en az 5 kişi daha gözaltına alındı ve bu şüpheliler arasında Çağla Boz'un da adı geçti.

İstanbul'daki adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Boz'un evinde yapılan aramalarda 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltı sürecinden sonra soruşturma hâlen devam etmekte olup, resmi savcılık açıklamaları ve hukuki süreç devam ediyor.

ÇAĞLA BOZ KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Çağla Boz, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

ÇAĞLA BOZ NERELİ?

Çağla Boz, doğum yeri İstanbul, Türkiye olarak bilinmektedir.

ÇAĞLA BOZ NE İŞ YAPIYOR?

Çağla Boz'un mesleki alanı birkaç başlıkta toplanabilir:

Sosyal medya fenomeni – Moda, yaşam tarzı ve oyunculuk paylaşımlarıyla geniş takipçi kitlesi.

Manken/Model – Özellikle uluslararası moda etkinliklerinde podyum tecrübesi.

Oyuncu – Televizyon, dizi ve film projelerinde performans sergileyen ekran yüzü.

Bu kombinasyon, Boz'u bugün Türkiye'nin en çok takip edilen genç isimlerinden biri haline getirmiştir.

ÇAĞLA BOZ SEVGİLİSİ KİM?

Çağla Boz'un özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Ancak güncel ve resmi kaynaklara göre şu anda net olarak açıklanmış sabit bir sevgilisi bulunmamaktadır.