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Çağla Boz gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Çağla Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağla Boz gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Çağla Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?
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İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle birlikte Çağla Boz'un adı da gündeme geldi. Oyuncunun evinde gerçekleştirilen aramada hassas terazi ele geçirilirken, Çağla Boz gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı soruları araştırılmaya başlandı. Çağla Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağla Boz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Gelişmenin ardından Çağla Boz gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı soruları gündeme gelirken oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Peki, Çağla Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Çağla Boz hakkında merak edilenler...

ÇAĞLA BOZ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Çağla Boz hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Boz'un evinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

ÇAĞLA BOZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Çağla Boz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden biri oldu. Jandarma ekiplerinin oyuncunun evinde gerçekleştirdiği aramada hassas terazi ele geçirildi. Boz'un adı Ocak 2026'da düzenlenen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda da gündeme gelmişti. Oyuncunun evinde gerçekleştirilen aramada 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirilmiş ve Boz gözaltına alınmıştı.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz, oyunculuk çalışmalarıyla tanınan isimlerden biridir. Oyuncu, 2026 yılında İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında verilen gözaltı kararıyla yeniden gündeme geldi. Boz, Ocak 2026'da da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kararın ardından belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkındaki adli süreç devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

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