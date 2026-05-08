Trendyol Süper Lig’de sezonun kritik virajlarından biri daha geride kalmaya hazırlanırken, lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede gözler yalnızca futbolcuların performansında değil, karşılaşmayı yönetecek hakem ekibinde de olacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı atamaya göre dev mücadelede düdük Çağdaş Altay’da olacak. Peki, Çağdaş Altay Galatasaray karnesi nasıl? Çağdaş Altay hangi takımlı?Detaylar...

ÇAĞDAŞ ALTAY KİMDİR?

Çağdaş Altay, 22 Mart 1986 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Altay, kısa süre içerisinde Türk futbolunda üst klasman hakemleri arasında yer almayı başardı.

Uzun yıllar alt liglerde görev aldıktan sonra Süper Lig’deki ilk maç deneyimini 27 Şubat 2022 tarihinde yaşadı. Deneyimli hakem, Hatayspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadelede düdük çalarak Süper Lig kariyerine resmi olarak adım attı.

Saha içerisindeki disiplin anlayışı, oyunun temposunu kontrol etme yaklaşımı ve karar mekanizmasıyla dikkat çeken Çağdaş Altay, son yıllarda Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli karşılaşmalarda tercih ettiği isimlerden biri haline geldi.

Hakemlik kariyerinde özellikle iletişim dili ve oyunu akıcı tutma çabasıyla öne çıkan Altay, zaman zaman kritik maç atamalarıyla da gündeme geliyor. Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması da kariyerindeki en dikkat çekici görevlerden biri olarak değerlendiriliyor.

ÇAĞDAŞ ALTAY GALATASARAY KARNESİ

Çağdaş Altay, kariyeri boyunca Galatasaray’ın yalnızca iki resmi karşılaşmasında görev aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçların ikisini de kazanmayı başardı.

İlk mücadele, 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur etabında oynandı. Galatasaray sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederken, mücadelede sarı-kırmızılı takım toplam 2 sarı kart gördü. Karşılaşmada ayrıca Galatasaray lehine bir penaltı kararı çıktı.

Çağdaş Altay’ın yönettiği ikinci Galatasaray karşılaşması ise 2024-2025 sezonunda Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Eyüpspor mücadelesi oldu. Sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibini 5-1 mağlup ederek farklı bir galibiyet elde etti. Bu maçta Galatasaray yalnızca 1 sarı kart gördü.

Çağdaş Altay’ın Yönettiği Galatasaray Maçları

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | 22.12.2022 | Galatasaray 1-0 Ankara Keçiörengücü

Galatasaray: 2 sarı kart

1 penaltı kararı

Süper Lig | 27.04.2025 | Eyüpspor 1-5 Galatasaray

Galatasaray: 1 sarı kart

ÇAĞDAŞ ALTAY HANGİ TAKIMLI?

Çağdaş Altay’ın hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan hakemlerin profesyonel tarafsızlık ilkesi gereği takım aidiyetleri etik değildir.