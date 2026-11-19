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Kanal D ekranlarında 47 bölüm yayınlandıktan sonra final yapan Eşref Rüya dizisinin ardından başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir hakkında ortaya atılan anlaşmazlık iddiaları magazin gündemindeki yerini koruyor. İki oyuncunun yeni projelerde birlikte yer almaması ve dizinin final sürecine ilişkin konuşulanlar, aralarında küslük olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Son olarak mekan çıkışında görüntülenen Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ile ilgili soruya yanıt verdi. Peki, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir küs mü, aralarında sorun var mı? İşte son açıklamalar...

ÇAĞATAY ULUSOY VE DEMET ÖZDEMİR KÜS MÜ?

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir arasında küslük bulunduğuna ilişkin iddialar gündeme gelse de iki oyuncunun açıklamaları bu yöndeki söylentileri doğrulamadı.

Eşref Rüya dizisinin sona ermesinin ardından Ulusoy ve Özdemir'in yeni projelerde birlikte yer almaması, aralarında sorun yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi. Ancak Çağatay Ulusoy, mekan çıkışında kendisine yöneltilen Demet Özdemir'le arasında problem olup olmadığı sorusuna, herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek yanıt verdi.

Demet Özdemir de daha önce yaptığı açıklamada kırgınlık iddialarına mesafeli yaklaşmıştı. Bu açıklamalar, iki oyuncu arasında küslük olduğu yönündeki söylentilerin doğrulanmadığını ortaya koydu.

ÇAĞATAY ULUSOY DEMET ÖZDEMİR HAKKINDA NE DEDİ?

Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte bir mekan çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncuya, Eşref Rüya dizisinin ardından Demet Özdemir'le arasında bir problem olup olmadığı soruldu.

Ulusoy, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti. Oyuncunun bu açıklaması, dizinin finalinden sonra magazin gündeminde konuşulan küslük iddialarına doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

DEMET ÖZDEMİR KÜSLÜK İDDİALARINA NE YANIT VERDİ?

Demet Özdemir, 16 Kasım'da Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda yeni projede Çağatay Ulusoy'un partneri olan Aybüke Pusat hakkında konuştu. Pusat'a başarılar dileyen Özdemir, bir kadının başka bir kadın hakkında kötü bir şey söylemeyeceğini belirtti.

Oyuncu, aralarında kırgınlık bulunduğu yönündeki iddialara da olumlu yaklaşmadı. Özdemir'in açıklamaları, Ulusoy'un sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde iki oyuncunun arasında sorun olduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığı görüldü.

EŞREF RÜYA NEDEN FİNAL YAPTI?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında 47 bölüm yayınlandıktan sonra final yaptı. Dizinin sona ermesinin ardından final kararının nedeni ve başrol oyuncuları arasında anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığı merak edildi.

Dizinin final gerekçesine ilişkin paylaşılan bilgilerde, iki oyuncu arasında sorun yaşandığını doğrulayan bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yapımın sona ermesiyle oyuncular arasında küslük olduğu iddiasını birbirinden ayrı değerlendirmek gerekiyor.

EŞREF TEK DİZİSİNDE DEMET ÖZDEMİR YER ALACAK MI?

Eşref Rüya dizisinin ardından hikâyenin geçmişini anlatacak Eşref Tek projesi duyuruldu. Yapım şirketi TİMS&B tarafından açıklanan projede Çağatay Ulusoy'un yeniden başrolde yer alacağı belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre sekiz bölüm olarak planlanan yapım, Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Projede kadın başrolü ise Aybüke Pusat üstlenecek. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizinin çekimlerinin Kıbrıs'ta başladığı bildirildi.

Demet Özdemir'in Eşref Tek kadrosunda yer almaması, iki oyuncu arasındaki küslük iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak hem Ulusoy'un hem de Özdemir'in açıklamaları, aralarında sorun bulunduğuna yönelik iddiaları desteklemiyor.