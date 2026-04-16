Urfa ve Maraş’ta okullara yönelik silahlı saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya ve özellikle Telegram platformu üzerinden yeni saldırı iddialarına ilişkin paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu süreçte “C31K” isimli Telegram kanalında yer aldığı öne sürülen tehdit içerikli mesajlar üzerine güvenlik birimleri ve yargı makamları tarafından inceleme başlatıldı. Peki, C31K kanalı nedir? Telegram C31K kanalında neler yazıyor, kimler var? Detaylar haberimizde.

C31K KANALI NEDİR?

C31K kanalı, Telegram platformu üzerinde adı geçen ve kamuoyuna yansıyan iddialara göre tehdit içerikli yazışmaların yapıldığı öne sürülen bir iletişim grubudur.

Resmi makamların açıklamalarına göre, bu tür kapalı mesajlaşma gruplarında yer alan içerikler sosyal medyada yayılmış ve kamu güvenliğini tehdit eden paylaşımlar olduğu gerekçesiyle inceleme altına alınmıştır.

Yetkililer, özellikle bu tür platformlarda yapılan yazışmaların “etkileşim elde etme ve dikkat çekme amacı taşıyabileceği” değerlendirmesinde bulunmuş ve içeriklerin doğruluğunun adli süreçte araştırıldığını belirtmiştir.

TELEGRAM C31K KANALINDA NELER YAZIYOR, KİMLER VAR?

Telegram C31K kanalında neler yazıyor sorusu, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri haline gelmiştir. Sosyal medyaya yansıyan ve güvenlik birimleri tarafından incelenen iddialara göre, kanal içerisinde tehdit içerikli bazı yazışmalar yer almaktadır.

Paylaşılan içeriklerde şu iddialar öne çıkmıştır:

Çeşitli şiddet eylemleri için maddi karşılık içeren bir “fiyat listesi” bulunduğu

Farklı eylemlerin kategorilere ayrıldığı ve ücretlendirildiğine dair mesajlar paylaşıldığı

Öğrencilere yönelik özel ifadelerin yer aldığı iddia edilen içerikler bulunduğu

Bazı mesajlarda belirli okul isimlerinin hedef olarak anıldığına dair iddialar olduğu. Ayrıca bazı paylaşımlarda bireysel adres bilgilerinin yer aldığı ve tehdit içerikli ifadelerin kullanıldığı öne sürülmüştür.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Danışmanı Hasan Öymez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CK-31 Telegram kanalındaki yazışmalara dair görseller dolaşıyor. Bu paylaşımlar daha çok etkileşim kazanmak ve kahramanlaşmak amacı taşıyor" dedi.

Öymez ayrıca, Maraş’taki saldırıyla ilgili 307, Urfa’daki saldırıyla ilgili 284 olmak üzere toplam 591 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve bu hesapların takip altında olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, dezenformasyon ürettiği ve olayları çarpıttığı iddiasıyla 591 hesap hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu.