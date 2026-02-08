Ç.Rizespor Galatasaray maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Ç.Rizespor Galatasaray maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Haberler

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ç.Rizespor Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Ç.Rizespor Galatasaray maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Ç.Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, beIN Sports 1 kanalına aşağıdaki platformlar üzerinden ulaşabiliyor:

• Digiturk 77. kanal

• Kablo TV 232. kanal

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden şifreli yayın

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kritik Süper Lig mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren maçlar arasında yer alıyor.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Ç.Rizespor11'i:

Galatasaray 11'i:

