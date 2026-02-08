Ç.Rizespor Galatasaray 11'i! Ç.Rizespor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?

Ç. Rizespor Galatasaray maçı için geri sayım sürerken iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler büyük merak konusu oldu. Karşılaşma öncesi "Ç.Rizespor Galatasaray ilk 11'i açıklandı mı, maç kadrosunda hangi isimler yer alıyor?" soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Ç.Rizespor Galatasaray maçına dair ilk 11 ve kadro detayları…

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ç.Rizespor Galatasaray maçı için yayın bilgileri netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırmaya devam ediyor.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Ç.Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Yayın, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izlenebileceği gibi Türksat uydu yayını ve beIN Connect platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ç.Rizespor Galatasaray karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Ligdeki puan yarışını yakından ilgilendiren mücadele, haftanın en çok konuşulan maçları arasında yer alıyor.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Ç.Rizespor Galatasaray maçı, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlama saatine kısa süre kala arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede tribünlerin dolu olması bekleniyor.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler henüz resmi olarak açıklanmadı. Teknik direktörlerin maç saatine yakın kadroları netleştirmesi beklenirken, ilk 11'ler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.