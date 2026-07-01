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Büyükada yangın söndü mü, İstanbul Büyükada'da yangın neden çıktı?

Büyükada yangın söndü mü, İstanbul Büyükada'da yangın neden çıktı?
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İstanbul'un gözde turizm merkezlerinden Büyükada'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayın ardından "Büyükada yangın söndü mü?" ve "İstanbul Büyükada'da yangın neden çıktı?" soruları kısa sürede arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin son gelişmeler merak ediliyor.

İstanbul Büyükada'da meydana gelen yangın, hem ada sakinlerini hem de bölgeyi ziyaret eden vatandaşları endişelendirdi. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ve çıkış sebebine ilişkin araştırmalar hız kazanırken, "Büyükada yangın söndü mü, neden çıktı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Büyükada'daki yangına ilişkin son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar.

BÜYÜKADA'DA YANGIN PANİĞİ!

İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Büyükada'da çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Viranbağ Plajı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve orman ekibi sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BÜYÜKADA'DAKİ YANGIN NASIL BAŞLADI?

Yangın, akşam saat 19.30 sıralarında Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çalışma başlattı.

ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Plaj çevresinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ulaştı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan yürütülen söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında yükselen yoğun duman nedeniyle 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, etkilenen kişilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. Büyükada'daki yangına ilişkin resmi kurumlardan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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