Bütünleme sınavı nedir? Kimler bütünleme sınavına girebilir, şartları neler?

Final haftası geride kalırken, gözler bu kez bütünleme sınavlarına çevriliyor. Notunu yükseltmek ya da dersi geçebilmek için yeni bir fırsat arayan öğrenciler, bütünlemenin ne olduğu, kimleri kapsadığı ve hangi şartlarda yapıldığı konusunda net bilgiye ulaşmak istiyor. Akademik takvimin bu önemli aşaması, pek çok öğrenci için dönemle ilgili son sözün söylendiği nokta olarak dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BÜTÜNLEME SINAVI NEDİR?

Bütünleme sınavı, üniversitelerde final sınavı sonrasında başarısız olan ya da belirli koşulları sağlayamayan öğrenciler için tanınan ek bir sınav hakkıdır. Bu sınav, öğrencinin ilgili dersten geçme notunu yükseltmesini veya dersten kalma durumunu telafi etmesini amaçlar. Akademik takvimde genellikle final sınavlarının ardından kısa bir süre içinde yapılır ve çoğu üniversitede final sınavı yerine geçen bir değerlendirme olarak kabul edilir.

KİMLER BÜTÜNLEME SINAVINA GİREBİLİR?

Bütünleme sınavına, final sınavına girip başarısız olan öğrenciler girebilir. Ayrıca bazı üniversitelerde finale girmemiş ancak devamsızlık nedeniyle dersten kalmamış öğrencilerin de bütünlemeye girme hakkı bulunabilir. Ancak bu durum üniversitelerin ve fakültelerin kendi yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler ise genellikle bütünleme sınavına girme hakkını kaybeder.

BÜTÜNLEME SINAVININ ŞARTLARI NELER?

Bütünleme sınavına girebilmek için öncelikle dersten devamsızlıktan kalmamış olmak gerekir. Bunun yanı sıra öğrencinin ilgili ders için final sınavı notu veya dönem içi notlarının bütünlemeye girmeye engel teşkil etmemesi gerekir. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavı için ayrıca başvuru yapılması istenirken, bazılarında bu hak otomatik olarak tanımlanır. Detaylı şartlar üniversitelerin akademik yönetmeliklerinde açıkça belirtilir.

FİNAL İLE BÜTÜNLEME ARASINDA NE FARK VAR?

Final sınavı, dersin ana değerlendirme sınavıdır ve dönem sonunda yapılır. Bütünleme sınavı ise finalden sonra, başarısız olan öğrenciler için ikinci bir şans niteliği taşır. Not hesaplamasında çoğu üniversitede bütünleme sınavı, final sınavının yerine geçer ve final notu geçersiz sayılır. Yani öğrenci bütünlemeye girdiğinde, aldığı not final notu olarak değerlendirilir. Ancak sınavın kapsamı ve zorluk düzeyi genellikle final sınavı ile aynıdır.

BÜTÜNLEME SINAVI FİNAL YERİNE GEÇER Mİ?

Evet, bütünleme sınavı çoğu üniversitede final sınavı yerine geçer. Öğrenci bütünleme sınavına girdiğinde, daha önce girmiş olduğu final sınavı notu geçersiz sayılır ve bütünlemeden alınan not final notu olarak kabul edilir. Dersin dönem içi notları (vize, ödev, proje vb.) ise aynen korunur ve başarı notu, bütünleme sınavı üzerinden yeniden hesaplanır.

Ancak bu uygulamanın üniversiteden üniversiteye değişebileceği unutulmamalıdır. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavı yalnızca başarısız olan öğrenciler için geçerli olurken, bazılarında not yükseltme amacıyla da bütünlemeye girme hakkı tanınabilir. Ayrıca devamsızlıktan kalan öğrenciler genellikle bütünleme sınavına giremez.