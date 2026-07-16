Türkiye'de festival, konser ve sahne organizasyonları alanında uzun yıllardır görev alan isimlerden biri olan Büşra Tatar, özellikle etkinlik yönetimi, turne organizasyonu ve sanatçı operasyonları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Kariyerine festival organizasyonlarında başlayan Büşra Tatar kimdir, ne iş yapıyor? Büşra Tatar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BÜŞRA TATAR KİMDİR?

Büşra Tatar, 1989 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Paylaşılan bilgilere göre doğduğu günden bu yana yaşamını Kadıköy'de sürdürüyor.

Etkinlik ve organizasyon sektörüne yönelmesinde önemli dönüm noktalarından biri, 2004 yılında katılımcı olarak yer aldığı Rock'n Coke Festivali oldu. Türkiye'nin büyük müzik festivallerinden biri olan organizasyonda edindiği deneyim, henüz prodüksiyon süreçlerini tanımadığı dönemde dahi bu alanda kariyer yapma isteğini ortaya çıkardı. Festival atmosferiyle tanışmasının ardından sahne organizasyonlarının içinde yer almayı hedefleyen Tatar, kariyer planını bu doğrultuda şekillendirdi.

Bu süreçte müzikle de yakından ilgilendi. Bas gitar dersleri aldı ve konservatuvara hazırlık eğitimi gördü. Ancak yaşadığı el sakatlığı nedeniyle hem müzik çalışmalarını hem de konservatuvar hazırlık sürecini sonlandırmak zorunda kaldı.

Daha sonra eğitim hayatına farklı bir alanda devam eden Büşra Tatar, Sakarya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a döndüğünde hedeflediği sahne sanatları ve etkinlik organizasyonu alanında çalışabilmek için sektör içerisinde fırsatlar aramaya başladı.

Bu doğrultuda 2010 yılında Pozitif Müzik bünyesinde görev alarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Aynı zamanda kariyerine yön veren organizasyonlardan biri olan Rock'n Coke 2011 festivalinde Housing Departmanı'nda asistan olarak Filiz Küçük ile birlikte çalıştı.

BÜŞRA TATAR KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan bilgilere göre Büşra Tatar, 1989 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

BÜŞRA TATAR NERELİ?

Büşra Tatar, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Paylaşılan özgeçmiş bilgilerine göre doğumundan itibaren yaşamını Kadıköy'de sürdürmektedir.

BÜŞRA TATAR NE İŞ YAPIYOR?

Büşra Tatar, etkinlik ve organizasyon sektöründe festival, konser ve sanatçı operasyonları alanında görev yapan bir organizasyon profesyonelidir.

Pozitif Müzik'teki çalışmalarının ardından kariyerine freelance olarak devam etti ve proje bazlı organizasyonlarda görev aldı.

2012 yılında felsefe eğitimi almaya başladı. Eğitim hayatını sürdürürken organizasyon sektöründeki çalışmalarına da devam etti. Kariyerinde önemli dönüm noktalarından biri ise Rock'n Coke 2013 festivali oldu. Bu organizasyonda Ayşenur Ülvan ile tanıştı.

2013 yılından itibaren çok sayıda festivalde Event Manager ve Hospitality Manager olarak görev yaptı.

2015 yılında BlueChip etkinlik ajansında Production Manager olarak çalıştı. Bu deneyimin ardından kurumsal şirketlerin etkinliklerinde freelance Event Manager olarak da görev almaya başladı.

Aynı yıl içerisinde Türkiye'nin önde gelen sanatçı ekipleriyle çalışma fırsatı elde etti. Bu süreçte çeşitli sanatçıların klip çekim organizasyonlarında, konser planlamalarında ve booking süreçlerinde görev aldı.

Paylaşılan bilgilere göre Mabel Matiz, Göksel ve Yalın gibi sanatçılarla farklı organizasyon çalışmalarında yer aldı.

Ayrıca 2016 yılından itibaren Sertab Erener ekibinde Tour Manager olarak görev yapmayı sürdürmektedir.

Büşra Tatar, kendi ifadelerine göre mesleğini; sorun çözme becerisi gerektirmesi, fikir aşamasındaki projelerin hayata geçirilme süreçlerinde yer alma imkânı sunması, yeni yerler görme ve farklı insanlarla tanışma fırsatı sağlaması nedeniyle sevdiğini belirtmektedir.