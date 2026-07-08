Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında, nereli?

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Büşra Pekin, kariyeri ve özel yaşamıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun hayatına ilişkin detayları araştıran vatandaşlar, "Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte Büşra Pekin'in biyografisi, eğitim hayatı ve oyunculuk kariyerine ilişkin tüm merak edilenler...

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Babasının mesleği nedeniyle çocukluk yıllarının bir bölümünü yurt dışında geçiren Pekin, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra oyunculuğa yönelen Büşra Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Geniş kitleler tarafından özellikle komedi projelerindeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu, televizyon, sinema ve tiyatro alanında birçok önemli yapımda rol aldı. Mizahi oyunculuğu ve canlandırdığı karakterlerle uzun yıllardır Türk televizyonunun sevilen isimleri arasında yer alıyor.

BÜŞRA PEKİN KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1982 doğumlu olan Büşra Pekin, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

BÜŞRA PEKİN NERELİ?

Büşra Pekin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde doğmuştur. Aslen Ankaralı bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarının ardından Türkiye'ye yerleşmiş ve eğitimini burada tamamlamıştır.

BÜŞRA PEKİN'İN KARİYERİ

Büşra Pekin'in profesyonel oyunculuk kariyeri, tiyatro eğitiminin ardından başladı. Televizyondaki büyük çıkışını "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yapan Pekin, burada canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncu daha sonra "Neşeli Hayat", "Hükümet Kadın", "Kutsal Damacana 2", "Mutlu Aile Defteri", "Kolonya Cumhuriyeti", "Bayi Toplantısı", "Dilberay" ve "Kendinden Kaçak" gibi birçok sinema filminde rol aldı. Özellikle "Dilberay" filminde canlandırdığı Dilber Ay karakteriyle performansı büyük beğeni topladı.

Televizyon ve dijital platform projelerinde de yer almaya devam eden Büşra Pekin, komedi ve dram türlerindeki başarılı performansıyla kariyerini sürdüren isimler arasında gösteriliyor.