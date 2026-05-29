Bursluluk ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak?

“2026 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan eğitim başlıkları arasında yer alıyor. İOKBS sonuçları için geri sayım sürerken, öğrenciler MEB tarafından yapılacak resmi duyuruyu ve sonuç sorgulama ekranının açılacağı saati yakından takip ediyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavına katılan öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bursluluk sınav sonuçları Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 İOKBS sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılavuzunda belirtilen tarihe göre sonuçların Haziran ayında ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası bilgileriyle sorgulayabilecek.

SINAV SONUÇ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin talep etmesi durumunda “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortam üzerinden alabilecek. Belge, okul yönetimi tarafından mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye veya veliye imza karşılığında teslim edilecek.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, kayıt yaptırılan tarihi takip eden Ekim ayı başından itibaren başlayacak. Ödemeler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek.

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Bursluluk sınavını kazandığı halde parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, mevcut mevzuat gereği ayrıca burs ödemesinden yararlanamayacak. Kanunda yer alan hüküm doğrultusunda parasız yatılı öğrencilere ek burs verilmediği belirtildi.