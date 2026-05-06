Bursa'daki sahte doktor olayı nedir, kaç kişi tutuklandı? SON DAKİKA...

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ortaya çıkarılan sahte doktor skandalı, sağlık alanında büyük yankı uyandırdı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yetkisi olmadığı halde diş polikliniği işleten bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin hastalara müdahale ettiği ve sağlık hizmeti adı altında işlem yaptığı belirlendi. Peki, Bursa'daki sahte doktor olayı nedir, kaç kişi tutuklandı?

BURSA'DAKİ SAHTE DOKTOR OLAYI NEDİR?

Bursa'da kendilerini 'doktor' olarak tanıtıp, evlerinde yasa dışı sağlık hizmeti veren yabancı uyruklu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun izinsiz çalıştığı, 7'sinin de doktor olmadığı halde muayene ve müdahale yaptığı belirlenirken, kaçak muayenehanelerden ultrason cihazı ve diş ünitesi çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte diplomalar kullanarak, herhangi bir yasal yetki ya da izin olmaksızın ikamet adreslerini yasa dışı polikliniklere çeviren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ücret karşılığında muayene ve tedavi hizmeti sunduklarını belirledi.

3 AY SÜREN TAKİP

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Doktor olmadığı halde kendisini 'doktor' olarak tanıtan yabancı uyruklu 7 şüpheli ile sağlık alanında eğitim alan ancak Türkiye'de çalışma izni bulunmadan doktorluk yapan 10 şüpheli yakalandı.

EVLERİNDE TIBBİ EKİPMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanı bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi. Kaçak muayenehanelere tedavi amacıyla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 yabancı uyruklunun bilgisine başvurulurken; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

