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Bursa'da okullar tatil mi, 13 Kasım Cuma bugün Bursa okullar tatil mi son dakika?

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Bursa'da okullar tatil mi, 13 Kasım Cuma bugün Bursa okullar tatil mi son dakika?
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Meteoroloji'nin Bursa için yaptığı fırtına uyarısının ardından velilerin ve öğrencilerin gözü Bursa Valiliği'ne çevrildi. "Bursa'da okullar tatil mi?" ve "13 Kasım Cuma Bursa'da okul var mı?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi.

Bursa Valiliği'nden şu ana kadar okulların tatil edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 13 Kasım Cuma günü Bursa'da eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Yarın aynı zamanda ara tatil öncesi son ders günü.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliği, 13 Kasım Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair bir karar açıklamadı. Valilikten aksi yönde bir duyuru gelmediği sürece Bursa'daki okullarda dersler normal şekilde yapılacak. Olası bir tatil kararı Bursa Valiliği ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Velilerin sosyal medyada yayılan doğrulanmamış paylaşımlara itibar etmemesi gerekiyor.

BURSA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 17 ilçesi için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı. Uyarıya göre 13 Kasım Cuma sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 ile 90 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI YAPILAN İLÇELER

Sarı kodlu uyarı kapsamındaki ilçeler şunlar:

Osmangazi

Yıldırım

Nilüfer

Gürsu

Kestel

Mudanya

Gemlik

İnegöl

İznik

Orhangazi

Karacabey

Mustafakemalpaşa

Yenişehir

Orhaneli

Keles

Büyükorhan

Harmancık

Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 13 Kasım Cuma, birinci dönem ara tatili öncesindeki son ders günü. Ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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