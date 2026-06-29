Bursa son dakika: Bursa'da yangın mı çıktı? Bursa'nın neresinde yangın çıktı?

Son dakika Bursa haberleri arasında yer alan yangın gelişmesi, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Yangının çıktığı bölge, alevlerin kontrol altına alınıp alınmadığı ve ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, "Bursa'da yangın nerede çıktı?" ve "Yangının son durumu ne?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Bursa'da meydana gelen yangına ilişkin son gelişmeler...

BURSA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

İzmir'deki yangına müdahale sürerken, bir kötü haber de Bursa'dan geldi. Osmangazi ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerinde de henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tıpkı İzmir'deki gibi tarım arazisinde başlayan alevler, kısa süre içinde yakında bulunan ormanlık alana sirayet etti.

EKİPLERİN ZAMANLA YARIŞI SÜRÜYOR

Bursa'daki ihbarın üzerine bölgeye hızla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Bursa'daki yangının daha fazla büyümemesi için orman işçilerinin havadan helikopter desteğiyle, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Her iki ilde de yetkililer, vatandaşları yangın bölgelerinden uzak durmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabaları sürüyor.

9 HAVA ARACI GÖREVDE

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak isteyen orman ekipleri, hem havadan hem de karadan eş zamanlı bir operasyon yürütüyor. Alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki söndürme çalışmalarına şu araçlarla müdahale ediliyor:

Havadan müdahale için 4 uçak ve 5 helikopter

Karadan müdahale için 23 arazöz ve 2 dozer

Bölgedeki itfaiye ve orman ekiplerinin alevleri kontrol altına almak ve yangını tamamen söndürmek için başlattığı aralıksız çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.