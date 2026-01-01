Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Bursa'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili son durumu ve açıklamaları bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor: Sıcaklıklar Eksi Derecelere Düşecek

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar yaşanacak. Haftanın ilk günlerinde soğuk hava etkisini artırırken, ilerleyen günlerde sıcaklıklarda belirgin bir yükseliş bekleniyor.

01 Ocak Perşembe günü bölgede karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık -5 derece, en yüksek sıcaklık ise 1 derece olacak. Nem oranı yüzde 59 ila 84 arasında değişirken, rüzgar saatte 9 km hızla esecek.

02 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar gece -8 dereceye kadar düşerken, gündüz 5 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar hızının 10 km/sa olması bekleniyor.

03 Ocak Cumartesi günü bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 22 km/saye kadar çıkması bekleniyor.

04 Ocak Pazar günü sıcaklıklardaki artış devam edecek. Termometreler gece 9 dereceyi, gündüz ise 16 dereceyi gösterecek. Rüzgarın yine 22 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

05 Ocak Pazartesi günü de bulutlu hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Rüzgar hızının 14 km/sa seviyelerinde olması öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle hafta başında yaşanacak don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

2 OCAK CUMA BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.