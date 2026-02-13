Bursa okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ)?

Bursa'da 13 Şubat Cuma günü hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyorlar.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa, 13 Şubat Cuma gününü Marmara Bölgesi'nin en sıcak illerinden biri olarak geçiriyor. Şehirde hakim olan lodosun etkisiyle sıcaklıklar hızla yükselirken, termometrelerin öğle saatlerinde 17°C'yi göstermesi bekleniyor. Bu durum, Şubat ayı ortalamaları dikkate alındığında Bursa halkı için sürpriz bir ılık hava dalgası yaratmış durumda. Gökyüzü gün boyu açık ve güneşli kalırken, yüksek nem oranı ve yumuşak rüzgarlar şehirdeki kış havasını tamamen dağıtıyor. Şehir merkezinde kar örtüsü çoktan kalkmış olsa da, Uludağ zirvelerinde hala devam eden kayak sezonu için bu güneşli hava, tatilcilere görüş mesafesi açık, keyifli bir ortam sunuyor.

Bursa için hazırlanan detaylı hava raporunda, rüzgarın güneybatıdan (lodos) zaman zaman saatte 20 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle soba kullanan haneler için akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiği uyarısını beraberinde getiriyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 6°C bandına düşmesi bekleniyor. Bursa'nın tarım alanları olan Yenişehir ve İnegöl ovalarında ise sabah saatlerinde görülen kırağı, güneşin etkisiyle yerini nemli bir toprağa bırakıyor. Şehirdeki baraj doluluk oranları için herhangi bir yağış beklentisi bulunmayan bu Cuma günü, daha çok sosyal aktiviteler ve açık hava etkinlikleri için değerlendirilecek gibi görünüyor. Hafta sonu planı yapan Bursalılar için Cumartesi gününün de benzer bir seyir izleyeceği ancak Pazar günü bulutlanmanın artacağı öngörülüyor.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.