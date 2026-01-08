Bursa'da öğrenciler ve veliler, özellikle meteorolojik koşullar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 9 Ocak 2026 Cuma günü Bursa'da hava durumu parçalı bulutlu ve yağmurlu geçiyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden açıklama! Detaylar...

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik uyarılar kapsamında özellikle Kestel, Yenişehir, İnegöl, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli gibi ilçelerde gök gürültülü sağanak görülebilir. Yüksekte ise karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Bu nedenle veliler ve öğrenciler, Bursa Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

9 OCAK CUMA BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu, lodos, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgâr beklentileri nedeniyle gündemde. Veliler sosyal medya ve yerel haber kaynaklarından gelen iddiaları yakından izliyor.

Ancak resmi kaynaklardan gelen bilgiler, şu ana kadar Bursa'daki eğitim kurumlarının tatil edilmediğini gösteriyor. Bursa Valiliği tarafından yapılacak olası açıklamalar, hem Valiliğin internet sitesi hem de resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Bursa Valiliği, özellikle olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilmediği belirtiliyor.

Veliler ve öğrenciler, Valilikten gelecek yeni açıklamaları takip ederek güncel durumu öğrenebilir. Bursa Valiliği'nin internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları, kar tatili veya lodos tatili gibi durumlarda anında güncelleniyor.

BURSA HAVA DURUMU VE TATİL İHTİMALİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarına göre, Bursa'da hava parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Sabah sıcaklıkları 15–16?°C civarında seyrederken, gün boyu aralıklı yağış bekleniyor.

Rüzgâr güney ve güneybatı yönünden kuvvetli esiyor ve nem oranı %85–%89 civarında seyrediyor. Kestel, Yenişehir, İnegöl, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli gibi ilçelerde gök gürültülü sağanak görülebilir; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı bulunuyor. Bu nedenle Valilik, olumsuz hava koşullarını dikkate alarak tatil kararını resmi olarak duyuracak.