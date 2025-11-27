Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen hareketlilik, Bursa'nın pek çok semtinde fark edildi. Kentte kısa süreli bir tedirginlik oluşurken, özellikle yüksek katlı binalarda ikamet eden vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin şekilde hissettiklerini belirtti. Sosyal platformlarda "Bursa'da deprem mi oldu?, Bursa'da az önce nerede deprem oldu?' sorusu gündeme otururken, halk AFAD ve Kandilli'nin resmi duyurularını yakından izledi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 takip ediyor. Ülke çapında gerçekleşen tüm depremler gelişmiş ölçüm sistemleri sayesinde anında kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli'nin geniş kapsamlı gözlem ağı, yer hareketlerini hızlıca sisteme iletirken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları vatandaşların güncel bilgilere erişmesine olanak tanıyor. Bu veriler aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de kritik önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem verileri; sarsıntıların büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik ayrıntılarını içeriyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmış bilgilere ulaşarak bilgi kirliliğinden korunabiliyor. Kurum, düzenlediği tatbikatlar ve eğitimler aracılığıyla toplumun deprem bilincini artırmayı amaçlıyor.

27 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Kasım 2025 sabah saatlerinde Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye sebep oldu. Özellikle yüksek binalarda yaşayanlar, sabahın erken saatlerinde hissettikleri hareketi sosyal medya üzerinden dile getirdi. Yaşanan sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi açıklamalarını yayımlayarak depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detayları paylaştı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca doğruluğu kanıtlanmış resmi kaynakları takip etmeleri konusunda yeniden uyardı.